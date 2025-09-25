CASADEMONT ZARAGOZA
La victoria más emotiva de Mariona: "Va por ti, papá"
La capitana del Casademont Zaragoza dedicó la victoria a su padre, la afición coreó su nombre y sus compañeras la mantearon tras el partido
El partido del pasado miércoles en el pabellón Príncipe Felipe no fue uno más. No solo por la histórica remontada del Casademont Zaragoza frente al Brno, sino por el sentimiento con el que jugó Mariona Ortiz. La jugadora protagonizó una de las actuaciones más brillantes de la noche en un partido que dedicó a la memoria de su padre, que falleció recientemente y fue el motivo por el que tuvo que volver a España a mitad de la Park Shin-ja Cup. La catalana realizó una publicación en las redes sociales mandando un emotivo mensaje al cielo.
Desde el primer minuto, Mariona se adueñó del ritmo del partido. Con una combinación de liderazgo, talento y entrega absoluta, guio a su equipo a una remontada que selló el pase a la siguiente fase de la Euroliga. Al sonar la bocina final, el pabellón estalló. La ‘Marea Roja’, emocionada por la victoria, coreó con fuerza el nombre de Mariona Ortiz. Sus compañeras no dudaron en mantear a la capitana del equipo en el centro de la pista, fue un gesto lleno de respeto y admiración hacia la jugadora.
