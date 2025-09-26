Carlos Cantero: "Contamos con ritmo y mentalidad competitiva, algo que los otros equipos no tienen"

El Palacio de los Deportes acoge este fin de semana la Supercopa LF Endesa 2025, un torneo en el que el Casademont Zaragoza debutará frente al Hozono Global Jairis, un partido que se espera igualado y exigente. Carlos Cantero, entrenador del conjunto rojillo, ha analizado la situación tanto del equipo aragonés, tras la victoria del pasado miércoles y la incorporación de Carla Leite, como la del rival.

Respecto al Hozono Global Jairis, el técnico explicó que “tienen jugadoras importantes del año pasado, especialmente en el exterior, y siguen con el mismo entrenador. Eso les da ventaja respecto a otros equipos que no contaban con esa cualidad de cohesión en estas fechas”. Se espera un encuentro intenso, como suele ocurrir en los choques entre ambos conjuntos.

En cuanto al resto de participantes, no duda en señalar al Valencia Basket como favorito de la competición. “Tienen más ritmo, una plantilla muy completa y capacidad para mantener un nivel alto en varios partidos seguidos. Son el equipo más preparado ahora mismo”, admitió, pero el entrenador no da nada por perdido: “Ya hemos visto que todo puede pasar”. El Casademont llega con un pequeño plus respecto a sus rivales, haber jugado ya dos partidos de alto nivel en la fase previa de Euroliga. “Eso nos ha dado ritmo y mentalidad competitiva, algo que los otros equipos aún no tienen. Aunque todavía estamos en un momento de incertidumbre, eso siempre ayuda”, comentó orgulloso.

El equipo está trabajando contrarreloj para preparar el duelo. Una de las tareas clave es integrar a su nueva jugadora, Carla Leite, que este viernes tendrá su primer entrenamiento con el grupo: “Es importante que aprenda rápido nuestros sistemas y conceptos defensivos, pero también tenemos que centrarnos en lo que hacemos bien nosotras. No hay tiempo para estudiar toda la información del rival”. Disputar la Supercopa en Huesca es una motivación especial para el equipo: “Jugar en Aragón siempre nos hace sentir como en casa. Es una forma de llevar nuestro baloncesto a otras partes de la comunidad y acercarlo a esa afición que muchas veces se desplaza hasta Zaragoza para vernos”.

La victoria del pasado miércoles frente al Zabiny Brno, que les permitió entrar en la fase de grupos de la Euroliga, fue un impulso de fuerza y energía para el equipo. “Físicamente el esfuerzo se nota, pero nada grave. La alegría pesa más”, dijo Cantero. La importancia de ese partido va más allá del resultado: “La Euroliga es la competición más bonita deseada, no jugarla habría sido un palo anímico. Pero eso que tanto nos ha costado, no debe olvidarse tan pronto”.

Después de ese triunfo en casa, el equipo siente que ha conectado de verdad con la afición del Príncipe Felipe. “Sabemos que la ‘Marea Roja’ está ahí, pero nos faltaba ese paso para engancharles y lo hemos dado. Ojalá podamos mantener esta buena dinámica y no vivir una montaña rusa, sino estar en una línea estable y positiva”, concluyó el entrenador del Casademont.