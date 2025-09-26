CASADEMONT ZARAGOZA
DJ Stephens y Stevenson, lesionados en la primera parte del Casademont-Benfica
El alero se ha dañado el hombro derecho y el escolta, la rodilla
Malas noticias para el Casademont Zaragoza en su partido de presentación. La primera parte del duelo ante el Benfica (35-32 al descanso) ha dejado dos lesionados en el equipo aragonés, uno por cuarto. En el primero ha sido DJ Stephens quien ha tenido que marcharse a los vestuarios tras una mala caída en una contra en la que se ha dañado el hombro derecho. En el segundo ha sido Erik Stevenson quien se ha lastimado la rodilla derecha al lanzarse a cortar un balón en el centro de la pista.
El conjunto de Jesús Ramírez había recuperado para este duelo a Joel Soriano, lesionado con un esguince de tobillo en el amistoso frente al Valencia, mientras que el técnico ha dejado fuera a Jaime Fernández, quien también tuvo problemas en el tobillo previos al último partido. Las lesiones de Stephens y Stevenson son más preocupantes por cuanto se acerca ya el estreno liguero, el próximo 5 de octubre frente al Baskonia en el Príncipe Felipe.
Ambos jugadores han notado enseguida que no era un golpe más. En el caso de Stephens, se ha quedado inmóvil en el fondo de la pista un buen rato, golpeando incluso el suelo con rabia por la lesión y articulando poco el brazo derecho. Stevenson se ha echado mano a la rodilla rápidamente y ha tenido que ser ayudado para salir de la pista y marcharse al vestuario. En cualquier caso, ambos jugadores están pendientes de las pruebas pertinentes para conocer el alcance de sus respectivas lesiones.
