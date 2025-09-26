Jorge Serna, entrenador del Casademont Zaragoza U22: "Las chicas son el espejo en el que mirarnos"

¿Cómo va la preparación de la temporada?

La verdad es que ha sido buena, porque empezamos la mayoría del equipo, más del 90%, empezamos con el ACB las tres primeras semanas, dos semanas y media hasta Benasque. En mitad de Benasque ya hubo algunos jugadores que siguieron en dinámica del primer equipo y los otros pues ya se distribuyeron, digamos, los dos equipos, porque ya se aprovechó la llegada de los jugadores ACB, los internacionales. Esas primeras semanas nos vinieron muy bien para poder absorber todo lo que es la idea de juego de de Jesús (Ramírez), porque el objetivo es intentar tener una línea de trabajo que vaya desde el primer equipo hasta todos los equipos de cantera.

Esa será una de las grandes características, estar mucho más cerca del primer equipo.

Bueno, yo creo que eso es una de las de las gracias, de las virtudes que tiene esta Liga y por eso yo creo que es tan atractiva. Porque es como un concepto de la G League con la NBA, es un segundo equipo que está al servicio del primer equipo, con jugadores que están en ambos lados.

¿Qué objetivos tienen?

Varios. Como sub-22 uno es que el mayor número de jugadores posibles estén a caballo de los dos equipos y el segundo es que el mayor número de jugadores posibles se queden en el equipo ACB. Estos jugadores que están a caballo entre los dos, ojalá en breve los veamos poco nosotros porque querrá decir que hemos hecho un buen trabajo y ya son jugadores del primer equipo. En eso ya tenemos cierta experiencia por porque ya lo tuve que hacer con muy buen agrado, muy buen gusto y muy buen recuerdo con Aday (Mara), con Lucas (Langarita), con Gustav Knudsen, con Álex Moreno. Esa es la idea, que todo vaya junto, que no sean equipos separados, sino que la cantera vaya muy vinculada. Yo creo que este sub-22 va a hacer este enlace que hasta este año, pues claro, de los 18 años un poco saltaban a la aventura del mundo sénior. Entonces estos 4 años de sub-22 permiten que los chavales hagan una transferencia al mundo profesional o semiprofesional, digamos más paulatina. Porque está claro que no todos los jugadores van a poder llegar al primer nivel, pero pueden llegar a LEB o LEB Plata y aquí estamos para intentar ayudar a todos los jugadores en todos los perfiles y a todos los niveles.

Entonces cree que esta competición es un paso que necesitaba el baloncesto español.

Súper necesario. Hay gente que está interpretando la Liga como una competencia al tema de la NCAA. Yo lo veo más como un proyecto de país, de baloncesto de país. Es que no es fácil entrar al mundo profesional con 18 o 19 años y ese salto es muy complicado. Entonces, aquí están en un entorno ACB, con recursos ACB, con entrenadores, digamos, que les cuidan, que trabajan con ellos, que van poco a poco. Hay jugadores que explotan más rápido, pero hay otros que van más a fuego lento. Entonces para esos jugadores de fuego lento yo creo que esta Liga les puede venir muy bien. Creo que es un proyecto nacional que viene bien a todos los clubs y por eso todos los ACB, excepto tres que no han querido salir, lo ven con muy buenos ojos. Yo incluso he hablado con entrenadores de ACB que están muy expectantes y con ganas de ver cómo sale la Liga. Yo creo que la Liga va a salir muy bien, porque está la ACB, la Federación Española, está el Consejo Superior de Deportes, medios de comunicación, o sea, creo que el entorno, el escenario es bueno para que la Liga salga bien. Luego, pues el nivel de la Liga vamos a ver cuál es.

¿Qué espera en ese sentido?

Yo creo que va a ser bueno porque hay talento español y luego hay talento extranjero que ayuda al talento español también y que también puede dar este impulso a la Liga. Nosotros estamos encuadrados en, digamos, el grupo más potente que, a priori, es de máxima dificultad por la entidad de los rivales, Madrid, Barça, Unicaja, Gran Canaria, Valencia, Manresa. Digamos que están todos los cocos. Siempre digo que cada partido va a ser como una semifinal o un cuarto de final de un Campeonato de España júnior, que eso a nivel de formación es top, es máximo nivel. Antes cuando estabas en etapa júnior te pegabas todo el año para intentar jugar ese partido. Lo bueno de esto es que toda la Liga va a ser eso.

¿Cuál es el objetivo?

Vamos a ver si somos capaces de alargar la Liga lo máximo posible. Eso quiere decir mantenernos entre los entre los mejores en el primer corte, porque hay un primer corte en el que el último clasificado se va al grupo de abajo. Vamos a ver si somos capaces de aguantar el primer corte y estar entre los ocho mejores y hacer todo el año con el grupo top. Tampoco sabemos un poco cómo van los rosters de los otros equipos. Hay equipos que van con casi todo júniors, otros que medio medio, hay equipos de diferentes ideas. Nuestro concepto es algunos jugadores mayores de 18, que ya han estado en el club, algunos jugadores júniors, incluso un jugador de edad cadete. Tenemos a Álex Moreno, que es el mayor del grupo, y luego tenemos a Keita, que es el pequeño del grupo. El mayor del grupo pues es 2004 y Keita, si no recuerdo mal, es 2010.

¿Cómo se maneja esa mezcla de edades?

Están Álex, Lucas y Youssouf, que han estado rozando o están rozando la dinámica del primer equipo y luego tenemos a Keita, que es un recién llegado, que es un chaval con una perspectiva muy buena, pero claro, es un cadete de segundo año y para él todo es nuevo. Ayer (el miércoles) jugamos contra Huesca, pues es un cadete de segundo año jugando contra profesionales. Pero bueno, también está muy bien porque, digamos, que los que son un poquito más mayores pueden educar a los que son un poco más pequeños. El clima es muy bueno porque es muy serio en cuanto a que es muy exigente, como no puede ser de otra manera en una cantera ACB. Es muy sano porque son chavales muy jóvenes con todavía cosas muy de adolescentes. No los interpretamos como jugadores profesionales ni mucho menos, sino como jugadores en formación, jugadores en construcción a largo plazo y que cada uno pues lleva sus timings diferentes. Ahí estará nuestra artesanía, nuestro saber hacer para darle a cada uno lo que puede y exigir a cada uno a lo que puede.

¿Lucas Langarita va a jugar con el U22?

Lucas, por ejemplo, el otro día jugó con nosotros un amistoso contra el Madrid, ayer (por el miércoles) jugamos contra Huesca y no estuvo. Con Lucas, con Youssouf, estamos todos al servicio del primer equipo. En función de las convocatorias del primer equipo, del trabajo con el primer equipo, pues están con el sub-22 o no. Vamos con ellos semana a semana, día a día, con la idea de poder completar el trabajo competitivo. Si por la razón que sea no tienen minutos en el primer equipo o necesitan de más ritmo de juego, pues el sub-22 les ayuda a coger ese ritmo y seguir estando entrenados para cuando el primer equipo los necesite.

Pueden jugar con los dos equipos el mismo fin de semana.

Lo ideal hubiera sido que la Liga hubiera sido paralela a la ACB, pero ante la baja de estos tres clubs no se ha podido hacer así. Yo creo que eso era la idea original y era lo idílico. También es verdad que como la idea del club es que haya muchas idas y vueltas, o sea, que esté muy unido todo, incluso yo que estoy por las mañanas con el primer equipo y por las tardes con el U22, vamos un poco todo de la mano. Nos interesa mucho que el jugador se sienta partícipe de los dos sitios, del trabajo diario del primer equipo pero también parte de su desarrollo personal es jugar los minutos que tenga que jugar con el sub-22.

En verano hicieron varios fichajes, sobre todo jugadores grandes.

En el juego interior tenemos a Anthony Rodríguez, un chico cubano que esta es su segunda temporada, Faye, que viene del Baskonia y jugó en LEB Plata, y luego está Keita, que viene de la Pablo Laso Academy y es su primera temporada aquí y complementa con Youssouf Traore, que ya lleva tiempo aquí. Es el que está más a caballo entre los entre los dos equipos. Son cuatro cincos, cuatro interiores muy grandes, entonces nos va a tocar jugar con dos cincos a la vez durante mucho tiempo. También se ha incorporado Savkov, un chico ruso que también viene del Baskonia, que puede jugar de cuatro y de tres. Y otro fichaje es Matija Lukic, un chico que juega en posiciones exteriores y puede hacer desde el uno hasta el tres.

Han buscado fuera los centímetros que no había en casa.

Habitualmente el jugador aragonés, excepto algún caso muy puntual, es un jugador exterior, como mucho llega a la posición de cuatro, como puede ser Rubén Valero. El resto pues son del uno al tres, pequeñitos, con talento, con velocidad, con energía, pero habitualmente pues faltan los jugadores grandes y tienes que ir al mercado extranjero para poder incorporarlos y poder hacer un grupo competitivo. Porque claro, querer competir con las mejores canteras de de España, que al final no dejan de ser de las mejores de Europa, pues solo con jugadores exteriores no puedes competir. Necesitas armar un equipo sólido, fuerte, grande, que pueda rebotear, que pueda jugar por encima del aro y por eso es el motivo de tener que hacer esas incorporaciones.

Como dice, sigue habiendo también talento aragonés.

Sin duda. Ya entrené a Álex Moreno, Rubén Valero, Lucas Langarita, ahora están también Juan García, Prieto, Cativiela, Hugo Valle, Iglesias…. Hay muchos jugadores porque el sub-22 y el júnior estamos en un grupo de trabajo y hay días que somos un grupo muy numeroso y otros nos separamos. Hay mucha conexión entre júnior, sub-22 y ACB. Y también del cadete con el júnior porque mi ayudante es el entrenador del cadete, el entrenador del junior es el ayudante del cadete. Digamos que está todo súper conectado y creo que esa es una idea fantástica de club, que la gente esté en diferentes equipos, nos vayamos nutriendo y vamos generando una idea de baloncesto y una idea de jugador para prepararlo con una misma cultura. Que el jugador cuando entra en el club vea un camino, una línea para intentar llegar al primer equipo. Que todos los equipos juguemos con la misma idea, un proyecto deportivo, un tipo de entrenamiento, de ataque, de defensa, de trabajo diario que tenga patrones comunes.

En ese sentido, ¿cómo está siendo el trabajo con Jesús Ramírez?

Pues la verdad es que solo puedo estar agradecido y súper contento. Es un entrenador que ojalá pueda tener un proyecto largo aquí en Zaragoza, que cree muchísimo en la cantera, que se ha intentado adaptar lo más rápido posible y escucha mucho cómo se hacen las cosas aquí. Él ha entrenado este verano a todos los jugadores del sub-22, los ha cogido desde el primer día para conocerlos, saber quiénes son, interactúa mucho con la cantera. El trabajo con él es muy cómodo en cuanto a la sintonía. Su forma de ver el baloncesto conecta mucho con la mía y con la de Pedro Llompart y Matías Lescano, que son nuestros superiores en cuanto a la coordinación y la dirección deportiva.

¿Cuáles son esas ideas de juego?

Vamos todos muy de la mano en la idea de presionar, de defender muy intensos, demostrar un carácter de lucha, esfuerzo, compromiso, que creo que tiene que conectar un poco con el carácter aragonés. Ayer tuvimos el ejemplo de las chicas, que para nosotros son actualmente un espejo donde mirarnos. De ir 21 abajo, en el escenario más complicado, pues las tías son capaces de, ante todas las adversidades, sacarlo para adelante. Ese espíritu guerrero, ese concepto de rasmia, de dejarlo todo en la pista y luchar hasta el último segundo, pues eso es muy importante que lo inculquemos a los niños y a las niñas de la cantera desde el día uno. A los jugadores del sub-22 les digo siempre lo mismo, que ellos son espejo. Es decir, los jugadores de ACB son espejo para ellos, pero hay veces que es un espejo casi imposible, muy difícil, pero los sub-22 son terrenales. Los jugadores de sub-22, digamos, ahora mismo son el último equipo de la cantera, es la fase final del proyecto deportivo de jugador de cantera, entonces es muy importante que el sub-22 transmita esto que transmitieron ayer las chicas. Que los jugadores sepan cuál es el camino que tienen que seguir, sobre todo en lo importante, en esforzarse, en trabajar, en tener una mentalidad positiva ante la adversidad.