CASADEMONT ZARAGOZA

Mariona Ortiz, MVP de la fase previa de la Euroliga

La capitana del Casademont Zaragoza ha obtenido el reconocimiento por votación popular elogiando su espectacular actuación en la competición europea frente al Zabiny Brno

Mariona Ortiz, en el partido frente al Zabiny Brno en el Príncipe Felipe

Mariona Ortiz, en el partido frente al Zabiny Brno en el Príncipe Felipe / LAURA TRIVES

Carmen Carnicer

Zaragoza

Mariona Ortiz ha conseguido el reconocimiento de MVP de la fase previa de la Euroliga por votación popular. La capitana del Casademont Zaragoza hizo una actuación digna de elogiar en los dos partidos frente al Zabiny Brno y fue decisiva frente al conjunto checo en la remontada histórica del equipo rojillo.

Mariona consiguió una valoración de 31 en el segundo partido, además de 26 puntos, 2 rebotes y 9 asistencias. El primer encuentro lo terminó con 11 de valoración, 6 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. En la fase previa de la competición europea, la base obtuvo una media de 16 puntos, 3 rebotes, 7.5 asistencias y una valoración final de 21.

