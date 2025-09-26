La previa del Casademont Zaragoza - Hozono Global Jairis: El sueño de la Supercopa

Este sábado, 27 de septiembre, arranca en el Palacio de los Deportes de Huesca una nueva edición de la Supercopa Femenina de baloncesto, y lo hace con un exigente duelo entre el Casademont Zaragoza y el Hozono Global Jairis a las 20.00 horas. El equipo aragonés llega a la cita con ilusión, un ritmo competitivo y el objetivo de pelear por el título oficial de la competición. Aunque el torneo no se disputa en Zaragoza, Huesca será un escenario muy familiar para el conjunto rojillo. Para el equipo, jugar en territorio aragonés significa llevar su baloncesto a más zonas y sentir que juegan como local en cualquier lugar de la comunidad respaldado por su afición.

El conjunto dirigido por Carlos Cantero llega a este torneo tras conseguir una victoria histórica el pasado miércoles en el pabellón Príncipe Felipe, donde remontaron al Zabiny Brno y certificaron su clasificación para la siguiente fase de la Euroliga. Ese resultado ha supuesto un impulso anímico y deportivo para el equipo que ha demostrado carácter y calidad en los partidos clave.

Aunque el esfuerzo físico de las jugadoras fue importante, la plantilla ha podido entrenar con normalidad y está centrada en el reto de la Supercopa, aunque no cuenta con el tiempo suficiente para estudiar al rival a fondo. La principal novedad será la incorporación de la base francesa Carla Leite, este viernes fue su primer entrenamiento junto al equipo y su integración para el partido es el principal objetivo para el técnico del conjunto rojillo en la preparación del torneo.

El Hozono Global Jairis llega con varios cambios en sus filas respecto a la temporada anterior pero con jugadoras veteranas en la zona exterior y mismo entrenador, lo que les da ventaja en cuanto a conocimiento de juego. Son un equipo que ya ha demostrado en otras temporadas que sabe competir, y los enfrentamientos entre ambos conjuntos suelen ser igualados y muy físicos.

Además, la Supercopa cuenta también con la presencia del Valencia Basket, gran favorito para conseguir el título y del Perfumerías Avenida. A diferencia del resto de equipos, el Casademont llega con dos partidos de alta exigencia ya disputados en la previa de la Euroliga. Ese rodaje puede marcar diferencias en este tipo de enfrentamientos, donde el ritmo y la mentalidad competitiva pueden ser clave.