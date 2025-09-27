En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Jairis, en directo: la Supercopa en juego
Las de Cantero, con la moral por las nubes, deben superar a las murcianas en semifinales para pelear por el primer título de la temporada
Con la moral por las nubes, sabiendo que, a pesar del extremo sufrimiento, se ha conseguido el primer objetivo del curso, el Casademont Zaragoza quiere más. Tras la histórica remontada que bien vale una Euroliga, las de Cantero quieren, con mucha menos presión sobre sus hombros, levantar la Supercopa de España en Huesca. Para ello primero tendrán que vencer en semifinales al Hozono Global Jairis en un atractivo duelo en el Palacio de los Deportes de la capital altoaragonesa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque:
Las jugadoras de ambos equipos ya calientan sobre la cancha del Palacio de los Deportes de Huesca
