Que no se acabe esta fiesta. La crónica del Casademont Zaragoza-Jairis (81-59)

Sufrió tanto, aunque mereció la pena, el Casademont Zaragoza en la fase previa de la Euroliga que las aragonesas decidieron este sábado pegarse un homenaje a costa del Hozono Global Jairis en las semifinales de la Supercopa. Las de Cantero ganaron y se divirtieron y se regalaron para hoy la oportunidad de que el festín se convierta en una bacanal si el Casademont conquista el segundo título de su historia. Para ello, deberá superar este domingo en Huesca a su archienemigo Valencia Basket (17.00 horas). Pero la semana va de imposibles y si se pudieron remontar 21 puntos para meterse en la Euroliga, ni las valencianas asustan a estas alturas. Torres más altas han caído y las zaragozanas llegan en este comienzo de curso con un punto extra competitivo que hace que esta tarde las de Rubén Burgos no sean tan favoritas como acostumbran.

Con un triple de Mariona, como si el duelo ante el Zabiny Brno no hubiera acabado, comenzó el festival de lanzamiento exterior que fue el primer cuarto. Hempe cogió el relevo de la capitana (10 puntos en el primer cuarto para la pívot), pero no solo el Casademont estaba acertado. Lou López lideró a las suyas en esos primeros y frenéticos minutos y en un visto y no visto el encuentro iba 16-16. Pero dos triples más de las de Cantero (Pueyo y Mawuli) y una canasta sobre la bocina de Gueye colocaron un prometedor 29-18 cuando acabó el primer cuarto.

En ese momento, se produjo lo que todo el Palacio de los Deportes de Huesca estaba esperando, el debut de Carla Leite. Eso sí, la francesa no tuvo el estreno soñado en su primera aparición. Leite no arrancó y el Casademont se frenó en seco. El acierto desapareció y el Jairis amagó con engancharse al partido. Dos buenas acciones de Hempe, esta vez en la pintura, despertó de su letargo a las de Cantero y entonces Helena Pueyo se desató con dos triples consecutivos que volvieron a poner distancia de por medio hasta el 43-30 con el que se llegó al descanso.

Parciales

No había sido un buen cuarto de las aragonesas y, sin embargo, la renta se había ampliado. El Casademont tocaba la final de la Supercopa con los dedos, pero había que rematar la clasificación en la segunda mitad. . Y así pareció hacerlo tras una eléctrica salida de vestuarios. Las de Cantero, gracias a un parcial de 7-0 llegaron a colocarse con un +20 (50-30) que parecía finiquitar el partido. Se estaba divirtiendo el conjunto aragonés y del júbilo pasó a la relajación. Eso le costó que el Jairis le devolviera el parcial e incluso lo hiciera crecer más. En un abrir y cerrar de ojos, el marcador se estrechó (50-40). Aviso a navegantes, todavía quedaba partido en el Palacio de los Deportes.

Sin demasiado brillo, y de nuevo con Hempe tirando del carro, se recuperó bien de ese susto el Casademont en un final del tercer cuarto en el que Leite volvió a la pista, pero la francesa tampoco consiguió empezar a demostrar de lo que es capaz. A los últimos 10 minutos se entró con 63-49. Una renta más que suficiente para alcanzar la final, aunque no permitía bajar el pistón. Aprendió esta vez de su error el equipo e incluso subió la intensidad para decirle al Jairis que esta vez el suelo aragonés no le iba a dar la misma suerte que en la Copa de la Reina.

Fue Helena Pueyo la que se encargó de dar la puntilla y las de Cantero volvieron a alcanzar los 20 de renta que ahora sí ya eran definitivos. Los últimos cinco minutos sirvieron para que el guateque que se estaban pegando las aragonesas en la cancha se trasladara a las gradas del Palacio de los Deportes de Huesca. En ese mismo lugar el Casademont Zaragoza intentará completar una semana mágica y que puede entrar directa en la corta historia del club. Será el ogro del Valencia Basket el que se interponga en el camino. Aunque las de Cantero ya han cumplido con lo del miércoles y lo de ayer, parece la ocasión perfecta para no poner fin a esta fiesta.

Ficha técnica

CASADEMONT ZARAGOZA: Mariona (3), Hempe (22), Fingall (4), Vorackova (8) y Pueyo (15) -cinco inicial- Leite (2), Bankole (7), Flores (1), Oma (2), Gueye (8) y Mawuli (9).

HOZONO GLOBAL JAIRIS: Prieto (4), Ayuso (3), López-Senechal (14), Massey (5) y Walker (5) -cinco inicial- Alarcón, Mataix (6), Cvitkovic (9), Vonleh (13).

PARCIALES POR CUARTOS: 28-19, 15-11, 20-19 y 18-10.

ÁRBITROS: Sánchez, Ibáñez y Domingo. Sin jugadoras eliminadas por faltas personales.

INCIDENCIAS: Segunda semifinal de la Supercopa femenina disputada en el Palacio de los Deportes de Huesca.

Final del encuentro (81-59). El Casademont se medirá mañana con el Valencia por el título de la Supercopa a partir de las 17.00 horas

Triiiiiple de Pueyo para rematar la faena (72-53)

69-53 cuando faltan cinco minutos. Lo tiene en la mano el Casademont

Primeros puntos de Leite con el Casademont gracias a dos tiros libres (65-53)

Con 63-49 termina el tercer cuarto. El partido parece controlado, pero ya ha demostrado el Jairis que el Casademont no se puede relajar. A 10 minutos de la final de la Supercopa

El partido ahora más atascado y la distancia sigue merodeando los 10 puntos (59-48)

Triiiiple de Hempee (55-42). Quedan tres minutos de tercer cuarto

Hempe rompe el parcial (52-40)

El parcial ya es de 10-0 en contra (50-40). Lo para Cantero