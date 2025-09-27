Hempe y Pueyo brillan en el flojo debut de Leite. El uno a uno del Casademont Zaragoza-Jairis

Casademont Zaragoza
El uno a uno de las jugadoras del Casademont Zaragoza en la semifinal de la Supercopa:
Hempe | 9 |
Inmensa. La pívot dio un recital por dentro y por fuera con puntos claves.
Mariona | 6 |
Lista. Vio que su equipo no necesitaba una versión superlativa suya y se limitó a marcar el ritmo.
Leite | 5 |
Tímida. No tuvo un buen estreno. Empezó regular y eso hizo que no se atreviera demasiado.
Flores | 5 |
Dos caras. Bien en defensa, mal en ataque. Clásico partido de la base.
Oma | 5 |
Desapercibida. La catalana no fue protagonista en los 10 minutos que jugó.
Vorackova | 5 |
Indecisa. Está sin confianza y se le nota. Alternó buenas acciones con otras incomprensibles.
Bankolé | 5 |
Intensa. Derroche físico de la francesa, aunque su actuación no fue vistosa.
Pueyo | 9 |
Inspirada. La joven está de dulce. Le sale casi todo que intenta.
Fingall | 6 |
Trabajadora. +21 con ella en pista. No tuvo acierto de cara al aro, pero sumó mucho en los intangibles.
Mawuli | 5 |
Oportuna. Apareció en alguno de los momentos que decantaron la balanza.
Gueye | 5 |
Irregular. Sumó en ataque, pero en defensa también costó puntos.
Hermosa | - |
Espectadora. La española aún no está para jugar.
