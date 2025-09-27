Hempe y Pueyo brillan en el flojo debut de Leite. El uno a uno del Casademont Zaragoza-Jairis

El uno a uno de las jugadoras del Casademont Zaragoza en la semifinal de la Supercopa:

Hempe | 9 |

Inmensa. La pívot dio un recital por dentro y por fuera con puntos claves.

Mariona | 6 |

Lista. Vio que su equipo no necesitaba una versión superlativa suya y se limitó a marcar el ritmo.

Leite | 5 |

Tímida. No tuvo un buen estreno. Empezó regular y eso hizo que no se atreviera demasiado.

Flores | 5 |

Dos caras. Bien en defensa, mal en ataque. Clásico partido de la base.

Oma | 5 |

Desapercibida. La catalana no fue protagonista en los 10 minutos que jugó.

Vorackova | 5 |

Indecisa. Está sin confianza y se le nota. Alternó buenas acciones con otras incomprensibles.

Bankolé | 5 |

Intensa. Derroche físico de la francesa, aunque su actuación no fue vistosa.

Pueyo | 9 |

Inspirada. La joven está de dulce. Le sale casi todo que intenta.

Fingall | 6 |

Trabajadora. +21 con ella en pista. No tuvo acierto de cara al aro, pero sumó mucho en los intangibles.

Mawuli | 5 |

Oportuna. Apareció en alguno de los momentos que decantaron la balanza.

Gueye | 5 |

Irregular. Sumó en ataque, pero en defensa también costó puntos.

Hermosa | - |

Espectadora. La española aún no está para jugar.