Baloncesto
Kabaca pasa por el quirófano y aumenta los problemas de un Casademont en cuadro
El ala-pívot turco ha sido intervenido de un aplastamiento de la falange distal del tercer dedo y se une a una enfermería en la que habitan Stevenson y Stephens
El Periódico de Aragón
Los problemas crecen en un Casademont Zaragoza al que se le acumulan las desgracias. A las lesiones de Stevenson y DJ Stephens sufridas el pasado viernes durante el encuentro ante el Benfica se une ahora Emir Kabaca, que ha sido intervenido quirúrgicamente como consecuencia, según ha publicado el club, de "un aplastamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano" producido "durante una sesión de trabajo en el gimnasio".
El jugador, que fue inmediatamente trasladado al hospital para ser operado, permanecerá ingresado "hasta el lunes o el martes para control y cuidados postoperatorios" por lo que el Casademont apunta a afrontar el estreno liguero, dentro de siete días ante el Baskonia, con las bajas de Kabaca, Stevenson y Dj Stephens, si bien el alcance de la lesión de estos dos últimos todavía está por determinar.
