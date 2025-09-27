La 'Leitemanía' ya se deja notar en Huesca

Tal es la pasión que levanta y el estrecho vínculo que ha creado el Casademont Zaragoza femenino que muchos de aficionados se recorrerían medio mundo para seguirlo. De hecho, ya lo han hecho en viajes europeos que volverán a repetirse por el Viejo Continente esta temporada. Así pues, qué son 90 kilómetros de nada cuando las de Cantero están a solo dos partidos de conquistar el que sería el segundo de su corta historia. Ese ha sido el pensamiento de la Marea Roja y el más del millar de fanáticos de las aragonesas que se han desplazado a Huesca para vivir in situ la Supercopa de España y, de paso, el esperado debut de Carla Leite.

La inmensa mayoría estuvo presente el pasado miércoles en el Príncipe Felipe, por lo que los ánimos están por las nubes. En la previa de la Euroliga, a pesar de acabar en hazaña, se ha sufrido tanto que a la capital del Alto Aragón se ha venido a disfrutar. “Tenemos que arrastrar esa euforia y ese ímpetu estos dos días. Pocas veces vamos a tener tan a mano ganar un título”, afirma Eugenio. De disfrutar y de ganar sabe mucho Leite, en la que todas las miradas estarán puestas hoy: “Me veía todos los días el resumen de su partido en la WNBA. Es increíble”, subraya.

Promete mucha diversión la francesa, pero en Huesca las risas han empezado desde mucho antes de que el Casademont saltara a la cancha. Muchos han llegado a la ciudad antes de comer y han aprovechado la primera semifinal como el aperitivo perfecto. Otros han preferido vivir la previa en los alrededores en unas calles que han cambiado por un día el verde por el rojo.

Aunque no solo hay este sábado en Huesca desplazados desde Zaragoza. Son cientos los altoragoneses que no han querido perderse la oportunidad de disfrutar del fenómeno del Casademont en su hogar. “Vemos todos los partidos por la tele y en que se supo que la Supercopa se jugaría aquí decidimos que íbamos a venir”, dice Sonia, acompañada por su marido y sus dos hijos. Mariona es la favorita de la familia, pero tampoco pueden resistirse a los encantos de Carla. “Fiebich vino de tapada, pero la expectación con Leite nunca la había tenido ningún fichaje”, argumenta Ricardo.

Lo que va a volver a demostrar la Supercopa femenina es que la irrupción del Casademont Zaragoza femenino ha sido una bendición para el baloncesto de la comunidad. Porque las gradas del Palacio de los Deportes de Huesca estan repletas de niñas y niños. El ambiente, sano, familiar y acogedor, recuerda a los de las Copas del Rey celebradas en la capital aragonesa.

Aunque los cuatro equipos van a encontrar aliento en las gradas, la mayoría suspira por un triunfo de las de Cantero en un día que siempre será recordado como el día 1 de Carla Leite en el Casademont, una etapa que se augura fascinante.