El análisis de la explosión del Casademont Zaragoza: la Supercopa confirma el gran salto

Si cuando el Casademont Zaragoza perdía por más de 30 puntos en la República checa en la ida de la fase previa de la Euroliga el más optimista hubiera escrito el guion de los siguientes diez días no hubiera podido elucubrar con un mejor desenlace para su equipo en una semana que, por derecho propio, nunca se olvidará. Ahora, la tercera participación consecutiva en la mejor competición del continente y con la Supercopa de España en el bolsillo no son más que la constatación de un hecho. El Casademont Zaragoza, tras muchos años de aspirar a ella, ha entrado como un elefante en una cacharrería en la élite.

Porque el imparable crecimiento de la sección femenina del club desde su creación en 2020 ha llegado a un punto inimaginable un lustro atrás. Nos habíamos acostumbrado en los últimos años a que el Casademont Zaragoza pasara de soñar con conseguir alguna vez a algún título a, primero, ser uno de los tapados que, si todo iba de cara, podía tener posibilidades. Después, las aragonesas pasaron a un escalafón en el que, sin ser nunca favoritas, se les podía catalogar como una seria alternativa. Así llegó el primer título de la sección en una Copa de la Reina de 2023 en Zaragoza que supuso el impulso definitivo para que el Casademont buscara entrar en otra dimensión.

Pero ese paso era el más complicado, sobre todo a nivel económico. Porque, paralelamente, el club aragonés , en lo emocional, se había convertido en la envidia de España y de Europa. El Príncipe Felipe se ha ganado por derecho propio ser considerado uno de los mejores (para muchos el número uno) para disfrutar del baloncesto femenino. Así se lo reconoció la Euroliga y por eso la organización eligió la capital aragonesa para que allí se jugara la Final Six por tres temporadas consecutivas.

El 'sorpasso'

El crecimiento del equipo tanto dentro como fuera de la cancha (no se entendería el uno sin el otro) ha desembocado en lo que ahora mismo el Casademont Zaragoza, una potencia en España que parece haber superado actualmente a otros equipos como el histórico Perfumerías Avenida o el Uni Girona y que ya solo le queda por delante el todopoderoso Valencia Basket. Aunque la Supercopa de España que conquistó el Casademont ayer precisamente ante las valencianas es, como mínimo, un aviso a navegantes. El segundo título del club en las cinco finales disputadas pone de manifiesto que el Casademont quiere, al menos, tratar de pelear esa corona. Las tres finales perdidas (Copa de la Reina 2024, Supercopa 2024, y Liga 24-25) habían sido precisamente ante un Valencia Basket que, ahora, ve amenazado su monopolio.

Y eso que el club aragonés todavía está lejos de su podería económico, pero la distancia se ha estrechado mucho en la cancha y no hay mejor muestra que lo sucedido en Huesca. Por cierto, el segundo título del Casademont también ha llegado en tierras aragonesas al calor de su gente.

¿Y ahora qué? Hablaba siempre Carlos Cantero, sin duda uno de los mayores responsables del despegue del club, que al equipo todavía le faltaba para dar el gran salto. Pues puede que haya llegado ese momento. Ya se barruntaba esa posibildad en verano, cuando desde las oficinas se reunió la plantilla más completa que jamás se ha visto en el Príncipe Felipe.

Sin embargo, la posible debacle europea que parecía casi inevitable tras el horror de la ida ante el Zabiny Brno amenazó con echar al traste buena parte del trabajo. Pero el Casademont demostró que está para otras cosas. Que la Euroliga es ahora su sitio y que volverá a pelear por meterse entre sus seis mejores equipos para disfrutar de su final en casa. Faltan muchos meses para saber si lo conseguirá, así como si podrá levantar la próxima Copa de la Reina o incluso la Liga. Esta Supercopa es un fin por sí mismo, pero también un prometedor comienzo del año más fascinante para un equipo cada vez más imparable. Y ahora hay que encajar a Carla Leite...