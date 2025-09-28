Carlos Cantero: «Hemos dado ese pasito que siempre pedimos»

El Casademont Zaragoza culminó su semana fantástica con el segundo título de su historia, un hito que hay que «celebrar y disfrutar» antes de volver otra vez al trabajo porque no pasa todos los días. «Hemos manejado muy bien las ventajas, el marcador, quizá el arbitraje nos ha desconcentrado en algunos momentos pero hemos sabido mantenernos y estamos muy contentos de que por fin nos llevemos un trofeo después de tantas finales perdidas», señaló Carlos Cantero en la sala de prensa. El técnico dejó otra imagen para la historia. Tras subirse a la valla publicitaria tras la remontada ante el Brno, ayer enarboló la bandera de Aragón en el Palacio de los Deportes.

El técnico destacó que, pese al poco tiempo de preparación, el equipo tuvo claras las ideas y que ha sido capaz de acumular tres partidos seguidos a un altísimo nivel. De manera inevitable, la eliminatoria ante el Brno estaba en el ambiente. Y Carlos Cantero se reivindicó. «Hace seis días no valíamos ninguno, había que dimitir, y en seis días hemos cambiado todo», comenzó.

«Al final esto es trabajo, tener confianza, tener fe en la calidad y el talento que tenemos. Esto es muy largo pero ya hemos dado ese pasito que siempre pedimos más que el año anterior. Es un trofeo que llevamos tres temporadas seguidas jugando, cada temporada ha sido un poco más y por fin lo hemos conseguido. Me alegro un montón por el equipo porque tras la forma de empezar en Brno la verdad es que no estábamos en un buen momento por cosas personales que han pasado en el equipo, pero a partir de eso nos ha hecho fuertes y ni la temporada ha sido tan negativa ni hay que creerse tan buenas», continuó el madrileño.

El técnico también defendió la planificación de la temporada, pensada para estos momentos. «Lo que pasó en Brno fue anormal, aquella primera parte, en la segunda ganamos por 11. Es entender por qué pasó y que nos diera el impulso de trabajar. A lo mejor hubiéramos ganado en Brno y no estaríamos con esta confianza y no hubiéramos conseguido esto. En el deporte necesitamos tiempo las jugadoras, los entrenadores, los proyectos, para que se cumpla el trabajo del día a día», reflexionó.

Helena Pueyo, MVP de la final, también compareció ante los medios. «Ha sido un partido físico, lo sabíamos pero hemos estado a un nivel mejor que ayer, que era el objetivo. Hemos sabido buscar las ventajas y lo hemos hecho bien. Estoy súper contenta por el partido y la Copa», dijo la balear, que también habló de Brno. «Al final con partidos así, que nadie quiere perder por 21, el equipo se hace más fuerte, está junto y sacar ese partido sabíamos que iba a ser súper importante. Lo hemos hecho muy bien pero queda mucho y tenemos que seguir con este nivel o más para poder conseguir muchas más cosas», concluyó.