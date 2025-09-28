En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: ¡a por la Supercopa!
Las aragonesas deben superar en Huesca a su archienemigo para conquistar el segundo titulo de su historia y poner la guinda a una semana mágica
Clasificadas para la Euroliga y en la final de la Supercopa, queda la última pantalla para completar unos días para el recuerdo. Si el Casademont Zaragoza quiere levantar en Huesca el segundo título de su corta historia deberá superar al Valencia Basket (17.00 horas) en el enésimo encuentro entre ambos conjuntos. Tras dominar al Jairis, parece el momento perfecto para que las de Cantero den un golpe sobre la mesa ante su máximo rival y desaten la locura en las gradas del Palacio de los Deportes. Sigue con nosotros el minuto a minuto de la final de la Supercopa:
El morbo en el partido lo pone el reencuentro del Casademont con Tanaya Atkinson, una de sus referentes deurante los últimos años
Ya calientan Casademont y Valencia Basket en el Palacio de los Deportes de Huesca mientras las gradas se van llenando
