MVP Helena Pueyo. Las notas de las supercampeonas del Casademont ante el Valencia Basket

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en la final ante el Valencia Basket:

LA MEJOR

Pueyo | 9 |

MVP. Nuevo recital de la española, que está como nunca en su carrera.

Mariona | 8 |

Tocada. A pesar de no estar al 100% en lo físico, la capitana dio otra lección de juego. 9 asistencias.

Flores | 7 |

Generosa. Nueva lección de raza de la catalana, que se dejó todo en la cancha.

Leite | - |

Espectadora. No jugó esta vez, pero pudo comprobar a dónde ha llegado.

Oma | 5 |

Capitana. Solo jugó 4 minutos, pero tuvo el honor de levantar la Copa

Vorackova | 7 |

Mejorada. Sigue sin deslumbrar, pero va dando pasos en su adaptación.

Bankolé| 7 |

Guerrera. La francesa es un incordio para el rival y su actitud es estupenda.

Mawuli | 5 |

Desacertada. Errática en el tiro, no necesitó el equipo la mejor versión de la nipona.

Fingall | 8 |

Plolifacética. Vaya fichaje ha hecho el Casademont. Aporta en todas las facetas.

Hempe | 8 |

Imperial. Volvió a liderar a su equipo con sus puntos. Grandísima su Supercopa.

Gueye | 8 |

Enorme. Cuando expulsaron a Hempe cogió su testigo y certificó la victoria.

Hermosa | - |

Testigo. La española, cada vez más cerca de reaparecer y añadir un arma al equipo.