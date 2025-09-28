Casademont Zaragoza
MVP Helena Pueyo. Las notas de las supercampeonas del Casademont ante el Valencia Basket
La fuerza de Hempe y Gueye y las asistencias de Mariona dejaron el título en tierras aragonesas en una final sin Leite
Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en la final ante el Valencia Basket:
LA MEJOR
Pueyo | 9 |
MVP. Nuevo recital de la española, que está como nunca en su carrera.
Mariona | 8 |
Tocada. A pesar de no estar al 100% en lo físico, la capitana dio otra lección de juego. 9 asistencias.
Flores | 7 |
Generosa. Nueva lección de raza de la catalana, que se dejó todo en la cancha.
Leite | - |
Espectadora. No jugó esta vez, pero pudo comprobar a dónde ha llegado.
Oma | 5 |
Capitana. Solo jugó 4 minutos, pero tuvo el honor de levantar la Copa
Vorackova | 7 |
Mejorada. Sigue sin deslumbrar, pero va dando pasos en su adaptación.
Bankolé| 7 |
Guerrera. La francesa es un incordio para el rival y su actitud es estupenda.
Mawuli | 5 |
Desacertada. Errática en el tiro, no necesitó el equipo la mejor versión de la nipona.
Fingall | 8 |
Plolifacética. Vaya fichaje ha hecho el Casademont. Aporta en todas las facetas.
Hempe | 8 |
Imperial. Volvió a liderar a su equipo con sus puntos. Grandísima su Supercopa.
Gueye | 8 |
Enorme. Cuando expulsaron a Hempe cogió su testigo y certificó la victoria.
Hermosa | - |
Testigo. La española, cada vez más cerca de reaparecer y añadir un arma al equipo.
