Las autoridades se rinden a las campeonas de la Supercopa

Las apretadas agendas tanto del Casademont Zaragoza, a una semana del estreno liguero, como de las instituciones, impidieron la clásica recepción que suele ofrecerse a las campeonas de un título, pero las jugadoras de Carlos Cantero no se quedaron sin su merecido homenaje por levantar la Supercopa en Huesca el domingo. El acto previsto por el club para agradecer «eternamente» a los patrocinadores su apoyo al club sirvió para que la alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca y el Gobierno de Aragón, por medio de su Consejera de Educación, Tomasa Hernández, felicitaran en persona a las jugadoras y el cuerpo técnico tras conquistar su segundo título.

En la pista central del Príncipe Felipe estuvieron las chicas, los chicos, con la única ausencia de Kabaca tras su intervención quirúrgica y de Stevenson, y el nuevo conjunto U22 que tardará una semana más en comenzar a competir, a partir del 10 de octubre. También estaba el club al completo con el presidente Reynaldo Benito a la cabeza, buena parte del Consejo de Administración, el director general, José Artigas, el secretario técnico Pedro Llompart y los cuerpos técnicos al completo. "Reafirmamos nuestro compromiso con esta tierra, llevamos el nombre de Aragón por el mundo con orgullo y responsabilidad", apuntó Reynaldo Benito.

La alcaldesa abrió el turno de intervenciones para «felicitar y dar la enhorabuena» a las chicas «por la gesta que conseguisteis ayer». «Nos hacéis sentir muy orgullosos a todos los zaragozanos», continuó Chueca, añadiendo que «apostar por el Casademont es un éxito seguro» y emplazando a ver a las jugadoras «de nuevo en el balcón del Ayuntamiento».

El aplauso más grande se lo llevó, como no podía ser de otra manera, el equipo femenino. Fue Carlos Cantero el que trató de explicar el nuevo éxito de sus chicas: "La remontada mágica de la Euroliga nos impulsó. El mérito es de las jugadoras", dijo restándose importancia. Mariona Ortiz, por su parte, ya mira a lo que está por llegar. "Queremos jugar la Final Six, hemos montado un equipo para ello", subrayó ambiciosa la capitana.

Tomasa Hernández cerró el acto con la enhorabuena y felicitación al equipo pero también un agradecimiento. «Espero que esta temporada cosechemos muchos éxitos. También con los fichajes del masculino, chicos, confiamos en vosotros», dijo la consejera.