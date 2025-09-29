CASADEMONT ZARAGOZA
DJ Stephens y Erik Stevenson no están descartados en el Casademont para el partido ante el Baskonia
Ambos jugadores se lesionaron en la primera parte del partido de presentación frente al Benfica
A menos de una semana para el estreno del Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, este domingo frente al Baskonia (17.00 horas), Jesús Ramírez ya tiene problemas en la enfermería. El partido de presentación frente al Benfica dejó las lesiones de DJ Stephens y Erik Stevenson y el técnico tendrá que esperar hasta el último momento para saber si puede contar con ellos. Ninguno de los dos está descartado para el encuentro del Príncipe Felipe pero, a seis días del choque tampoco puede asegurarse su participación.
Ambos cayeron en la primera parte del encuentro frente al Benfica. Primero lo hizo DJ Stephens al lastimarse el hombro derecho tras una mala caída en un contraataque. El alero se quedó dolido en el suelo con gestos de rabia y de dolor hasta que se marchó a los vestuarios. En el segundo parcial fue Erik Stevenson quien se hizo daño en la rodilla derecha al lanzarse a intentar cortar un balón en el centro de la pista. El escolta también notó enseguida que el golpe era serio y tuvo que ser ayudado a salir de la pista.
Ambos regresaron al banquillo del equipo aragonés ya en la segunda parte, con ropa de calle y sin volver a participar en el encuentro. Ninguno portaba ningún vendaje ni hielo en las zonas afectadas. Ahora será el desarrollo de la semana lo que marque su evolución y las sensaciones de ambos para poder saltar a la pista el domingo. Quien sí está completamente descartado es Sadik Kabaca, quien sufrió el aplastamiento de un dedo en la sesión de gimnasio del sábado.
El Casademont ha sufrido varios percances durante el verano. Joel Soriano sufrió un esguince de tobillo en el amistoso contra el Valencia Basket y, desde entonces, solo ha podido participar en el último encuentro de pretemporada, mientras que Jaime Fernández se perdió los dos últimos también por problemas en su tobillo. Ambos deberían poder estar disponibles el domingo.
