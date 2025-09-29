La grave lesión de Kabaca y el dilema con el mercado para el Casademont Zaragoza

Tampoco esta vez ha tenido el equipo masculino del Casademont Zaragoza una pretemporada tranquila. Tras los primeros sustos con los tobillos de Soriano y Jaime Fernández, este fin de semana las lesiones han golpeado de verdad al conjunto de Jesús Ramírez. El viernes salieron accidentados de la presentación DJ Stephens y Erik Stevenson, pero lo peor sucedió el sábado, cuando Sadik Emir Kabaca tuvo que ser ingresado e intervenido en el hospital tras sufrir "un aplastamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano durante una sesión de trabajo en el gimnasio".

Se trata de una lesión de muy larga duración para el interior turco, lo que supone un problema para Jesús Ramírez en el juego interior, donde se queda con cuatro de los cinco jugadores previstos inicialmente en la primera plantilla: Devin Robinson, Jaime Fernández, Joel Soriano y Bojan Dubljevic. Kabaca, además, había sido utilizado como 'cinco' ante la baja del dominicano durante la pretemporada.

El mercado de fichajes siempre está abierto pero, de momento, el Casademont Zaragoza no planea una incorporación inmediata para el puesto salvo oportunidad irrechazable. Primero porque la primera plantilla ya contaba con 13 jugadores (más los del U22) y Ramírez debía hacer un descarte cada partido, incluso dos por el tema de los cupos en la FIBA Europe Cup. Y segundo, porque cuenta con Youssouf Traoré, que ya demostró al final de la temporada pasada que puede ir teniendo minutos en la Liga Endesa.

Así que el joven maliense de 18 años, que ocupa plaza de jugador de formación local tanto en la ACB como en la FIBA, será el quinto pívot de la primera plantilla. Ya estaba previsto que tanto él como Lucas Langarita fueran los dos jugadores del equipo U22 que más alternaran el nuevo conjunto de cantera con el primer equipo y ahora Traoré tendrá una nueva oportunidad de ganarse minutos con los mayores.

El rendimiento del jugador y del propio Casademont durante las primeras jornadas del campeonato marcarán posibles necesidades futuras del equipo, necesidad que ahora no tiene por número. Con Traoré, Jesús Ramírez sigue contando con 13 jugadores, por lo que se verá obligado a dejar a uno fuera cada partido. El Casademont Zaragoza se estrena en la Liga ACB frente al Baskonia este domingo a las 17.00 horas, mientras que en Europa lo hará el 15 de octubre frente al Falco húngaro.