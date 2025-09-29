Mariona Ortiz, Helena Pueyo y Merritt Hempe, en el quinteto ideal de la Supercopa

Como no podía ser de otra manera, el Casademont Zaragoza es el club más representado en el quinteto ideal de la Supercopa de España. En él están tres jugadoras de las aragonesas: Mariona Ortiz, Helena Pueyo y Merritt Hempe. El mejor equipo lo completan las jugadoras del subcampeón Valencia Basket, Awa Fam y Hind Ben Abdelkader.

Durante los dos encuentros de la competición, Mariona Ortiz ha promediado diez créditos de 10 créditos de valoración gracias a sus 2,5 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 1 recuperación y 2 faltas recibidas. La grandeza de la base se mide en que, sin estar al 100% físicamente, Mariona se ha colado entre las cinco mejores del torneo.

Por su parte, la MVP Helena Pueyo deslumbró con 15 puntos, 3,5 rebotes, 1,5 asistencias, 2 recuperaciones y 2,5 faltas recibidas de media para conseguir un 21,5 de valoración que le valió para ser la mejor de la Supercopa. Además, Hempe logró 18 puntos, 1,5 rebotes, 0,5 asistencias, 1 recuperación y 1,5 faltas recibidas para 13 de valoración.