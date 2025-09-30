Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Ya está a la venta la camiseta de calentamiento exclusiva de la Supercopa de Huesca

El Casademont Zaragoza ha comunicado que todo lo recaudado con la venta se destinará íntegramente a la Asociación Down Huesca

Carla Leite con la camiseta exclusiva de calentamiento en el Palacio de los Deportes antes del partido de la Supercopa

Carla Leite con la camiseta exclusiva de calentamiento en el Palacio de los Deportes antes del partido de la Supercopa

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ya ha puesto a la venta las camisetas de calentamiento edición especial que nuestras jugadoras lucieron en la Supercopa de Huesca. Una camiseta que fusiona el rojo intenso de Casademont Zaragoza, símbolo de pasión, coraje y entrega, con el verde vibrante de Huesca, y que presume de ser la camiseta de las supercampeonas.

Una muestra de unión y de respeto entre territorios aragoneses, una manera de decir: aquí jugamos todos, que se vio reflejado en un gran ambiente en el Palacio de los Deportes de Huesca. Hay disponibles dos unidades por jugadora y cada camiseta tiene un precio de 70€. Toda la recaudación será donada íntegramente a la Asociación Down Huesca reforzando así el vínculo entre deporte y compromiso social. Sin duda, no es una camiseta cualquiera. Es la de la primera Supercopa, símbolo de puente y orgullo compartido.

