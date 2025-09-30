CASADEMONT ZARAGOZA
Ya está a la venta la camiseta de calentamiento exclusiva de la Supercopa de Huesca
El Casademont Zaragoza ha comunicado que todo lo recaudado con la venta se destinará íntegramente a la Asociación Down Huesca
El Casademont Zaragoza ya ha puesto a la venta las camisetas de calentamiento edición especial que nuestras jugadoras lucieron en la Supercopa de Huesca. Una camiseta que fusiona el rojo intenso de Casademont Zaragoza, símbolo de pasión, coraje y entrega, con el verde vibrante de Huesca, y que presume de ser la camiseta de las supercampeonas.
Una muestra de unión y de respeto entre territorios aragoneses, una manera de decir: aquí jugamos todos, que se vio reflejado en un gran ambiente en el Palacio de los Deportes de Huesca. Hay disponibles dos unidades por jugadora y cada camiseta tiene un precio de 70€. Toda la recaudación será donada íntegramente a la Asociación Down Huesca reforzando así el vínculo entre deporte y compromiso social. Sin duda, no es una camiseta cualquiera. Es la de la primera Supercopa, símbolo de puente y orgullo compartido.
