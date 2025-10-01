Entrevista con Helena Pueyo: "Estamos construyendo algo que puede ser muy grande"

¿Dónde ha colocado su trofeo de MVP de la Supercopa?

Lo guardo en mi casa. Está puesto con la mini Copa que nos dieron. Está de decoración, que tenía poca (ríe). Ahí va a estar siempre.

¿Si cuando perdían por 35 puntos en Brno le hubieran dicho todo lo que iba a vivir en apenas 10 días se lo hubiera creído?

Sinceramente, no. Hicimos una buena remontada, nos define como equipo. El hecho de cómo saber levantarse de esas derrotas que hay, que nos puede pasar en cualquier momento. Hemos sabido sacarlo adelante con rasmia y lo hemos podido demostrar también en estos dos partidos de la Supercopa.

Algo ha dejado caer Cantero, pero, desde su punto de vista, ¿cuándo, dónde y cómo se empezó a gestar la remontada?

Empezó en el vestuario ya, con esa rabia que había. Todas lo comentábamos. Cuando volvimos del viaje, todas las jugadoras nos fuimos a ver el partido a las 11 de la noche. Nos fijamos en los detalles, nos ayudó mucho. Hicimos mucho vídeo. Dimos un nivel alto luego y supimos remontar.

Aun así, durante muchos momentos del partido parecía que la Euroliga se escapaba. ¿Cuál fue el momento más crítico?¿Se vio fuera de la Euroliga?

Sí, yo recuerdo sobre todo cuando acabó el segundo cuarto que creo que íbamos ganando de seis y sí que la verdad pensaba... ‘podemos, pero hay que dar un tirón más’. La charla en el vestuario fue clave y también el inicio del tercer cuarto. Ellas no estuvieron tan acertadas y yo noté que se estaban cansando rápido, vieron que se les complicaba. La Marea Roja fue el sexto jugador y ellas lo vieron complicado. La afición nos ayudó un montón para sacarlo.

¿Cómo reaccionó cuando acabó el partido?

Me quedé en shock, no me lo creía. Me sentí superorgullosa de todas, hicimos un trabajo fenomenal. El equipo estuvo a la altura. Nos vino bien, dimos la cara y demostramos que podamos hacer frente a lo que sea.

Menos mal. Para el proyecto hubiera sido un palo gordo quedarse fuera de la Euroliga.

Sí, claro. Yo creo que no un fracaso, pero sí que en este club siempre se lucha para poder estar en Euroliga. Hubiésemos jugado Eurocup que también es una buena competición, pero bueno, sí que es verdad que nos hubiese dado mucha rabia. Viniendo de donde venimos, de quedar en el top ocho de Europa, pues sí que nos hubiese sentado un poco mal.

El Príncipe Felipe volvió a hacer de las suyas…¿qué se siente al jugar allí?

Se siente muchísima motivación, toda la gente te apoya, te anima en todo momento, sean buenos o malos. Es lo bueno que hay aquí en este club, toda la gente que tiene detrás. Eso hace mucho. En Huesca también estuvo llenísimo el pabellón y creo que esos partidos tan complicados no los sacamos si no están ellos tampoco.

Cada vez es usted más querida por la ‘Marea Roja’.

Estoy muy contenta. Sí, cuando te ven te saludan, te piden fotos...pero siempre muy amables. Cada vez se nos acercan más, sí.

Volviendo al baloncesto. Tras la remontada, van ustedes y ganan la Supercopa. ¿Se hubiera ganado el título sin ese chute de energía y de moral?

Se podría haber ganado aunque hubiéramos perdido, pero está claro que nos vino bien. Igual hubiéramos ganado fácil los dos partidos de Euroliga y luego pierdes en semifinales...eso nunca se sabe. Pero la forma en la que nos levantamos nos ayudó. Veníamos en un estilo como equipo y de crear una conexión diferente.

Además del segundo título en la historia, ¿qué supone el triunfo en la Supercopa para ustedes de cara al resto de la temporada?

Confianza. Creo que ahora estamos en un buen momento, todas juntas y ahora lo más importante es que nadie se baje de este barco y seguir en esta línea.

Ahora ya nadie se acuerda de si la pretemporada en Corea fue una buena idea o no.

Yo creo que fue algo positivo. Muy poca gente puede vivir esa experiencia. Conoces otra cultura, otro estilo de juego, porque era totalmente diferente. La vuelta no fue como pensábamos, creíamos que estábamos mejor, con buenas sensaciones, pero nos llevamos ese golpe. Pero los 15 días que estuvimos fuera sirvieron para hacer piña, pasamos muchos ratos juntas y creamos un círculo del que nadie ha salido. Eso también nos ayudó para conseguir la remontada.

A nivel personal, ¿cómo está después de ser nombrada MVP? ¿Son estos tres partidos un momento cumbre en su carrera?¿Está en su mejor momento?

No diría que es mi mejor momento, creo que puedo hacerlo mucho mejor. Pero sí que es verdad que estoy contenta y orgullosa, creo que se está viendo reflejado todo el trabajo que hago. El MVP es un premio mío, pero no hubiera sido posible sin mis compañeras.

¿Se siente ya una líder dentro del equipo?¿Considera que ha dado un paso adelante?

Bueno, a lo mejor no un tipo de líder como por ejemplo es Mariona, sino un poco más silenciosa, más en la segunda fila. Intento que el equipo esté conectado y me gusta explicar el estilo de juego también que estamos intentando implantar. Pero una líder no sé... es solo mi segundo año.

Pero su nivel la convierte en una jugadora imprescindible.

Creo que he empezado bien, he podido dar ese paso y ahora queda lo más complicado, seguir así. Hay momentos que estás más arriba y más abajo y lo difícil es ser constante durante toda la temporada. Eso es lo que voy a intentar.

Destaca en muchas facetas del juego, pero llama la atención su mejoría en el tiro de tres.

El año pasado estuve trabajando mucho el triple en sesiones individuales bastante tiempo. Hice un pequeño cambio y me ha ido bien. Voy a seguir en esa línea, pero al final esto es entrenamiento. Tiro, tiro y tiro, o sea, no hay más.

Donde sigue deslumbrando también es atrás. Disfruta defendiendo, ¿verdad?

Sí, me lo paso bien. No me considero una defensora física, pero sí un poco más pilla y lista . Me gusta pensar cuando estoy jugando al baloncesto.

¿Cómo explica su don para robar balones?

Me sale solo, no hay ninguna fórmula para eso. Al final es anticiparse un poco a lo que creo que va a pasar, colocarse bien e intentar robar la bola. Tengo los brazos largos y si veo que tengo tiempo y espacio, voy.

¿Le ha ayudado a crecer como jugadora el Eurobasket de verano?

Sí, me sirvió de mucho. Hubo un cambio generacional y creo que fue bien, me sentí cómoda y estuvimos a la altura. Verte jugar bien ante las mejores jugadoras y en partidos de tanto nivel es una motivación y da confianza.

Usted eligió un camino diferente al de otras jóvenes como Awa Fam o Iyana Martín. ¿Qué le aportaron los cinco años en Estados Unidos?

Me gustó todo de allí, la verdad. Me fui muy joven, con 18 años y he ganado madurez y confianza. Casi no sabía hablar inglés, menos mal que había una chica española. Fue un gran paso previo, trabajábamos cuatro horas al día. Son dos mundos diferentes, allí es un baloncesto más físico y aquí se corre más. Aprendí mucho y todo eso me está sirviendo ahora.

En la selección también estuvo con Mariona. ¿Qué consejos le da la capitana?

Me dice que si tuviera mis manos, no se lo pensaría nunca, que sea valiente. Que una jugadora con su trayectoria te hable así es muy importante para mí. Me dice que tengo mucha calidad, que cuando tenga opciones de atacar, que lo haga. Que estoy dando mucho al equipo. Al transmitirme eso, me siento con más confianza e intento asumir ese rol.

Hábleme de Carlos Cantero. ¿Cómo es su relación con él?

Es una gran entrenador. Nos lidera bien, conoce bien las características de cada jugadora. No lo conocía, solo llevo un año con él, pero estoy contenta.

¿Desde dentro se ve también tan evidente como desde fuera el salto de calidad que ha dado la plantilla este año?

Sí, se nota. Desde la Copa de la Reina de 2023 se van dando pasitos. Hemos empezado de la mejor manera posible y estamos construyendo algo que puede ser muy grande.

¿Qué le está pareciendo Carla Leite en estos primeros días? ¿Es tan buena como parece?

Yo la estoy viendo bien, cómoda y apoyándose en nosotras. Está empezando con todo, con los sistemas, pero tiene muchas ganas y quiere aprender cuanto antes para poder entrar a la dinámica del equipo.

¿Qué le pide a la temporada? ¿Otro título? Mariona habló de la ‘Final Six’.

Pido todos los títulos posibles. La Final Six es mucho pedir, pero creo que estamos en ese nivel y que podemos hacerlo.

Cuando usted fichó por el Casademont, tenía muchas otras ofertas. Echando la vista ahora hacia atrás, ¿cree que tomó la decisión correcta?

Sí. Al final nunca sabes si tomas la decisión correcta, porque si me hubiese ido a otro sitio no sé que hubiera pasado. Pero en el Casademont me ha ido, en general, bien, he estado cómoda con la afición, con todo el mundo, así que yo creo que sí.

Su contrato acaba este año. ¿Ha habido conversaciones para una posible renovación? ¿Su intención es seguir aquí?

Bueno, es pronto para eso. Queda tiempo, a mediados de temporada hablaremos. Antes de nada, tengo que ver todo. Aquí estoy muy cómoda, contenta con el cuerpo técnico, con todo...Obviamente, seguir aquí sería una buena opción para mí.

¿Y la WNBA?

Siempre he dicho que me gustaría jugar allí en algún momento. Este verano había Eurobasket. El que viene, que hay parón, puede ser una buena oportunidad. Y si no, en dos o tres.