El Casademont se enfrentará al Joventut Badalona en su primer encuentro de la Liga U

El Casademont Zaragoza empieza la Liga U el próximo viernes, 10 de octubre, frente al Joventut Badalona a las 20.30 horas en el pabellón Siglo XXI. El equipo de Jorge Serna competirá en el grupo más potente junto a Real Madrid, Joventut, Barça, Valencia, Unicaja y Canarias. Además, los partidos de la Liga U están incluidos en el abono del conjunto rojillo por lo que los aficionados pueden asistir a los encuentros para animar a su equipo en el pabellón.

El formato consta de 14 jornadas en la primera fase, que está dividida en dos grupos, el conjunto rojillo tendrá su último partido el viernes, 2 de enero, contra el Barça Atlètic a las 16.00 como visitante. Tras la finalización de la etapa con los dos frupos habrá otra de reagrupación, unas eliminatorias para definir puestos y una fase final con formato de playoffs, de tal forma que los equipos disputen unos 28 encuentros por temporada.

El club aragonés sumó jóvenes talentos europeos como los neerlandeses Matija Lukic y Qentin Van Ooijen, el maliense Soumaila Keita y el senegalés Seydina Faye. También forman parte del conjunto jugadores aragoneses como Rubén Valero o Juan García y otros que ya están asentados en la cantera como Felipe Minzer, Youssouf Traoré o Anthony Rodríguez.