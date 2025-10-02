El Casademont Zaragoza ya conoce rivales y calendario para la FIBA Europe Cup

La disputa de los partidos de vuelta de la ronda de clasificación este miércoles ha completado ya los 40 participantes que tomarán parte en la fase regular de la FIBA Europe Cup. El Casademont Zaragoza jugará encuadrado en el grupo H y se enfrentará al Falco Szombathely húngaro, el Bakken Bears Aarhus danés y el Anortosis Famagusta chipriota, rival que logró el último billete este mismo miércoles.

El conjunto de Jesús Ramírez iniciará su participación en casa el próximo miércoles 15 de octubre ante el Falco húngaro, mientras que su primer viaje será a Chipre el 22 de octubre y cerrará la primera vuelta también fuera, en Aarhus, el 29 de octubre, para completar su tercera salida consecutiva a Hungría el 5 de noviembre.

Las visitas del Anortosis y el Bakken Bears los días 12 y 19 de noviembre completarán esta primera fase de grupos. Los diez primeros clasificados y los seis mejores segundos serán los que accedan a la segunda fase, también de grupos con cuatro equipos cada uno. Tras una nueva liguilla, los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos pasarán a los cuartos de final. Tanto esta como las eliminatorias de semifinales y la final se disputan a ida y vuelta.

El Casademont Zaragoza es el único de los cuatro equipos de su grupo que accedió directamente a esta fase regular, mientras que Falco y Bakken han caído de la previa de la Champions y el Anortosis se ha ganado su plaza en la previa de la propia FIBA Europe Cup. El conjunto chipriota remontó 16 puntos ante el equipo azerbaiyano Absheron Lions para ganar por 77-60 en la vuelta y 150-149 en general.

Por su parte, el Bakken Bears cayó en la final de su fase de clasificación ante el Levice mientras que el Falco Szombathely cayó en la primera ronda ante el Porto.

El Casademont Zaragoza ya se ha enfrentado a dos de sus tres rivales. El curso pasado lo hizo ante el Anortosis chipriota y en 2020 lo hizo frente al Falco en la Champions. Será la primera vez que se enfrente a un conjunto danés.