CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza participará por primera vez en la Ofrenda de Flores
El club rojillo anima a la 'Marea Roja' a acompañar al equipo en esta fecha tan señalada. Toda la información está disponible en sus redes sociales y su página web
El próximo 12 de octubre, el Casademont Zaragoza formará parte de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar por primera vez en su historia. El conjunto rojillo ha decidido participar en el evento y anima a la 'Marea Roja' a unirse al equipo para llevar sus flores en una fecha tan señalada para los zaragozanos y zaragozanas. Toda la información necesaria la ha facilitado el club a través de sus redes sociales y su página web, donde deberán rellenar un formulario si quieren formar parte de la cita.
El club ha citado al equipo y los aficionados a las 23.00 horas, horario en el que se debe incorporar al trayecto según el Ayuntamiento de Zaragoza, en la acera del restaurante La Mafia de la Plaza Aragón. El recorrido será bajar por Paseo de la Independencia hasta llegar a Calle Alfonso y descender hacia la Plaza del Pilar "mostrando que ser del Basket Zaragoza va más allá de animar en el Príncipe Felipe: es sentir, vivir y compartir nuestra ciudad, nuestra tierra y nuestra gente".
