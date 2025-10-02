CASADEMONT ZARAGOZA
Stephanie Mawuli, guía turística de Aragón en Japón
La ala-pívot del Casademont Zaragoza promocionará la comunidad en la Expo de Osaka
La ala-pívot del Casademont Zaragoza, Stephanie Mawuli, participará en la Expo de Osaka en Japón como guía turística de Aragón para promocionar la comunidad autónoma. El club rojillo ha compartido a través de sus redes sociales el anuncio que ha grabado la nipona como protagonista, en el que ha elegido el Palacio de la Aljafería como escenario. Además, el equipo aragonés estuvo en el continente asiático en su pretemporada, ya que se desplazó hasta Corea para disputar la Park Shin-ja Cup 2025.
La japonesa llegó al Casademont Zaragoza la pasada temporada procedente del Movistar Estudiantes aunque también formó parte de las filas del New York Liberty en la WNBA. Mawuli ha conseguido varios logros como medallas en los Juegos Asiáticos de 2018 y el Mundial sub-23 de baloncesto 3x3 de 2019 y la reciente Supercopa que consiguió junto al conjunto rojillo el pasado domingo en Huesca.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano
- Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca
- Azcón se desmarca de Extremadura y tomará 'sus propias decisiones' sobre un posible adelanto electoral