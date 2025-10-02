Stephanie Mawuli, guía turística de Aragón en Japón

La ala-pívot del Casademont Zaragoza, Stephanie Mawuli, participará en la Expo de Osaka en Japón como guía turística de Aragón para promocionar la comunidad autónoma. El club rojillo ha compartido a través de sus redes sociales el anuncio que ha grabado la nipona como protagonista, en el que ha elegido el Palacio de la Aljafería como escenario. Además, el equipo aragonés estuvo en el continente asiático en su pretemporada, ya que se desplazó hasta Corea para disputar la Park Shin-ja Cup 2025.

La japonesa llegó al Casademont Zaragoza la pasada temporada procedente del Movistar Estudiantes aunque también formó parte de las filas del New York Liberty en la WNBA. Mawuli ha conseguido varios logros como medallas en los Juegos Asiáticos de 2018 y el Mundial sub-23 de baloncesto 3x3 de 2019 y la reciente Supercopa que consiguió junto al conjunto rojillo el pasado domingo en Huesca.