Carlos Cantero: "Me preocupa la euforia de la Supercopa"

El Casademont Zaragoza de baloncesto femenino jugará este domingo su primer partido de Liga y lo hará en casa ante su afición. El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas de la mañana del domingo en el Pabellón Príncipe Felipe con el Durán Maquinaria Ensino Lugo como primer rival de las zaragozanas.

Carlos Cantero, en la rueda de prensa previa al partido, se refirió en primera instancia al estado físico del equipo: «Llegamos todas bien. No ha ocurrido nada de lo que preocuparnos en los entrenamientos». La plantilla, además, ha vuelto a la rutina de manera paulatina tras el título obtenido el pasado fin de semana: «Nos hemos enfocado progresivamente tras la Supercopa».

En este sentido, Cantero sigue contando con las dos únicas bajas que acarrea el vestuario desde el pincipio de temporada: Nerea Hermosa y Carla Leite. Hermosa, indicó el técnico, todavía «no tiene el alta médica». Sin embargo, la jugadora vasca está ya en una fase avanzada de su recuperación: «Está entrenando con el grupo. No en todos los ejercicios, pero sí en muchos». Sobre Leite, ha dicho el preparador que está «deseando que pueda volver a jugar con normalidad».

El entrenador del Casademont fue preguntado por las recientes gestas del equipo, con una gran remontada ante el Zabiny Brno en la fase previa de Euroliga y la victoria en la Supercopa, y por la euforia generada por estas: «Me preocupa. El jugador es muy distinto al entrenador en ese aspecto». Según ha explicado Cantero, trató de transmitir calma al vestuario: «Yo lanzo el mensaje, pero puede calar o no».

Sobre el rival, el Ensino Lugo, el técnico madrileño ha hablado de un equipo fuerte con una plantilla poderosa: «Tienen mucho talento joven. Son muy peleonas». No obstante, mencionó también la importancia de acertar en el aspecto defensivo: «No podemos encontrarnos un Ensino que nos haga daño por todo».

Carlos cantero ha valorado también el momento de forma que atraviesa el equipo: «Llegamos rodadas a nivel competitivo. Ese pasito ya lo hemos dado para ganar la Supercopa». Además, se ha referido a la importancia de la afición y el rédito sacado por el conjunto zaragozano en los partidos disputados como local: «Me gusta que juguemos en el Felipe».

Por último, se hamostrado algo descontento con el horario del encuentro: «Es una hora a la que no estamos acostumbrados a jugar ni entrenar, y eso se nota». Aun así, aseguró que el equipo ya lo ha trabajado: «Es cuestión de adaptarse. Lo hemos hecho durante la semana».