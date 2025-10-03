Jesús Ramírez: "Espero que la afición vea un grupo que lucha y que está listo para empezar la temporada"

Jesús Ramírez, el entrenador del Casademont Zaragoza, habló este viernes sobre el inicio de la Liga Endesa del equipo rojillo, que debutará en el pabellón Príncipe Felipe este domingo, 5 de octubre, a las 17.00 horas frente al Baskonia. El partido se disputará en plenas Fiestas del Pilar.

El técnico explicó que hay jugadores tocados tras el último encuentro amistoso ante el Benfica. Sadik Kabaca sufrió un aplastamiento en un dedo durante una sesión de gimnasio y su evolución marcará su disponibilidad: “Sadik va a requerir un poco más de tiempo, los primeros días son clave para ver cómo reacciona. Hay que escuchar a los doctores y ver si el dedo evoluciona bien”. Por otro lado, tanto Erik Stevenson como DJ Stephens están entrenando con precaución. “Erik, además del tobillo, ha estado algo enfermo y su nivel de energía no es el adecuado a dos días del partido. DJ va mejor y hoy podrá completar el entrenamiento si todo va bien. Veremos a qué nivel están para poder jugar”, explicó Ramírez.

También habló del estado físico de Joel Soriano, quien arrastraba molestias en el tobillo: “No está al 100%, pero va muy bien. Está trabajando mucho antes de cada entrenamiento. Tiene que coger ritmo y forma, pero va por buen camino”. Pese a las dudas, Ramírez confirmó que el resto de la plantilla está en condiciones óptimas: “El resto están estupendos, están trabajando muy bien”. Sobre si el club busca alternativas en el mercado, el entrenador aclaró que “el club está siempre atento, pero ahora mismo no es una urgencia. Si surge una oportunidad, se valorará, pero ahora mismo no es una prioridad”.

La pretemporada no ha sido sencilla por las lesiones, pero Ramírez cree que el equipo está listo para competir. “Hemos intentado prepararnos lo mejor posible, con un alto nivel de exigencia. La energía del grupo es buena, los entrenamientos están siendo intensos y hay muchas ganas de demostrarlo el domingo”, admitió.

Respecto al rival, fue claro: “Baskonia es un equipo que físicamente está a otro nivel y con una plantilla muy buena, pero me importa más lo que hagamos nosotros. Estamos preparando bien el partido, viendo vídeos y analizando su juego. La clave será nuestra energía y cómo se mantenga durante los 40 minutos”. El técnico también añadió: “La transición defensiva será fundamental, Baskonia en un juego amplio es muy peligroso y ya se vió frente a Olympiakos. Así que tendremos que cuidar las pérdidas, el rebote y estar atentos en defensa”.

La fecha es especial, ya que el equipo debuta en casa y en las Fiestas del Pilar y el entrendor mostró su entusiasmo respecto a la cita: “Me gusta que sea en el Príncipe Felipe y en estas fechas. Lo que me preocupa es que merezcamos que la gente venga, que disfrute, y que se sume a esta ilusión. Vamos a intentar que la rueda empiece a girar”.

Por último, quiso lanzar un mensaje a la ‘Marea Roja’ para animarla a asistir al partido. “Estoy convencido de que van a venir. Son Pilares, juegan también las chicas por la mañana y las entradas se están vendiendo bien. El equipo tiene que merecer el apoyo, con energía, carácter y demostrando que quiere competir. Espero que vean un grupo que lucha y que está listo para empezar la temporada”, concluyó Jesús Ramírez.