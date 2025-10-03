CASADEMONT ZARAGOZA
Sadik Emir Kabaca asiste al entrenamiento del Casademont tras su operación
El interior turco tuvo que ser intervenido por un aplastamiento en el dedo durante una sesión de trabajo en el gimnasio y será baja para el partido frente al Baskonia
Sadik Emir Kabaca estuvo en el entrenamiento de este viernes del Casademont Zaragoza. Los compañeros han recibido al turco emocionados, ya que tuvo que ser ingresado e intervenido en el hospital el pasado sábado tras sufrir un aplastamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano durante una sesión de trabajo en el gimnasio. Kabaca apareció en el pabellón Príncipe Felipe con un cabestrillo dada su situación actual.
El turco será baja para el equiipo rojillo durante bastante tiempo, ya que se trata de una lesión que necesita una larga recuperación. Esto supone un problema en el juego interior para el entrenador, Jesús Ramírez, que dispondrá de cuatro de los cinco jugadores previstos inicialmente en la primera plantilla: Devin Robinson, Jaime Fernández, Joel Soriano y Bojan Dubljevic, para el próximo partido de este domingo, el debut liguero frente al Baskonia. Kabaca, además, había sido utilizado como 'cinco' ante la baja del dominicano durante la pretemporada.
Además, se suman a posible duda DJ Stephens y Erik Stevenson que cayeron en la primera parte del partido de presentación ante el Benfica el pasado viernes. El alero sufrió una mala caída en un contraataque que le afectó al hombro derecho y el escolta recibió un golpe en la rodilla derecha al lanzarse a intentar cortar un balón en el centro de la pista, tuvo que ser ayudado a salir. El técnico tendrá que esperar hasta el último momento para saber si puede contar con ambos para el enfrentamiento de este fin de semana.
