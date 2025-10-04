La previa del Casademont Zaragoza-Baskonia: empieza una nueva era

La visita del Baskonia este domingo (17.00 horas) da el pistoletazo de salida no solo a una nueva temporada del Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, la decimoséptima de su historia, decimosexta seguida, sino también al nuevo proyecto del club aragonés para intentar dar un paso al frente. Lo ha puesto en manos de Jesús Ramírez, un técnico joven, uno de los cuatro debutantes en la competición, que llega avalado por su buen hacer en Alemania y con ganas de continuar escribiendo su propia historia en los banquillos.

Ramírez tiene clara su idea de equipo y de juego y está convencido de su trabajo y el camino emprendido este verano. Hará falta tiempo para ver si funciona o no o hasta dónde es capaz de llegar con una plantilla que mantiene a la mitad de jugadores del año pasado añadiendo músculo y muelles con Soriano, Robinson y Stephens principalmente. La gran incógnita, aplicable a todos los equipos de la Liga es la versión que podrá verse en esta jornada inaugural, cuando todavía faltan tuercas que apretar y piezas que encajar para que la máquina funcione a pleno rendimiento.

Más aún cuando hay ya algunos problemas en la enfermería. Está descartado para este encuentro, y habrá que ver cuántos más, Sadik Emir Kabaca, tras aplastarse el tercer dedo de la mano derecha en el gimnasio hace una semana. Son duda DJ Stephens y Erik Stevenson tras sus problemas en el hombro y la rodilla, respectivamente, sufridos en el partido de presentación. Aunque no estén al 100%, deberían estar disponibles para Ramírez, si bien Stevenson ha estado también enfermo esta semana.

También podrán participar Jaime Fernández y Joel Soriano, que sufrieron sendos percances en el tobillo durante la pretemporada, si bien el dominicano todavía no está en plenas condiciones. Por su parte, en el Baskonia es segura la ausencia de Rodions Kurucs, recuperándose todavía de su lesión en el talón pero podría contar con Mamadi Diakaté que estuvo ingresado por un virus en verano.

El Baskonia también comienza una nueva era. Puso punto y final a la breve etapa de Pablo Laso en el banquillo y ha apostado por el italiano Paolo Galbiati, también debutante. Cambió también de director deportivo, apostando por Xevi Pujol tras su gran trabajo en Manresa y se han ido jugadores importantes como Moneke, Raieste y otros como Jaramaz, Ndiaye, Donta Hall, Baldwin y Rogkavopoulos. Se ha reforzado con Frisch, Rafa Villar, Kurucs, Spagnolo, Diallo y Diakité.

El conjunto vitoriano ya se ha estrenado en competición oficial y lo ha hecho con dos derrotas en la Euroliga: 96-102 cayó en el Buesa ante el Olimpiacos y 102-95 en casa del Asvel. Dos partidos encajando 102 puntos que han puesto el foco en la defensa baskonista. El Casademont debería intentar aprovechar esa oportunidad, ya que mantiene a jugadores de talento y puntos en las manos como Bell-Haynes y Spissu, Yusta, Robinson y Dubljevic y, tras lo visto en la presentación, también Joaquín Rodríguez. La nueva era del Casademont de Jesús Ramírez necesitará tiempo para desarrollarse pero siempre es más sencillo hacerlo desde las victorias.