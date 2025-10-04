La previa del Casademont Zaragoza-Ensino: abran paso a las campeonas

Siete días después de levantar el que significó el segundo título de la historia para el Casademont Zaragoza femenino las supercampeonas vuelven a la pista. El crecimiento del equipo aragonés provoca que el de este domingo ante el Durán Maquinaria Ensino (11.00 horas), que debería ser el primer encuentro oficial del curso no sea más que una continuación de lo que está siendo el inicio soñado un conjunto que debuta en Liga partiendo por derecho propio como un serio contendiente al título.

Por el momento, el Casademont Zaragoza es una fiesta. Y en plenas Fiestas del Pilar, el Ensino Lugo parece un invitado perfecto para que el Príncipe Felipe se contagie del júbilo que se vive estos días por las calles de la capital aragonesa. Servirá también el estreno liguero como improvisado homenaje a las de Cantero tras la Supercopa conquistada en Huesca. Seguro que la Marea Roja se rendirá a las suyas en un día en el que el equipo sumará intentar la primera victoria en su casillero. Las aragonesas son claras favoritas y el riesgo del encuentro está en la posibilidad de que, tras 10 días frenéticos con tres encuentros de alta intensidad, el Casademont pueda relajarse, circunstancia a la que se agarran las gallegas para tener alguna posibilidad de asaltar el Príncipe Felipe.

Habrá una jugadora que concentre todas las miradas, Carla Leite. Después de su tímido debut en las semifinales de la Supercopa ante el Jairis y su no participación en la final ante el Valencia Basket, parece un día perfecto para que la francesa vaya entrando poco a poco en la dinámica del equipo. Está por ver cómo ha preparado Carlos Cantero la paulatina incorporación de Leite a la rotación de su equipo, pero seguro que el fichaje estrella del Casademont tendrá minutos.

Por lo demás, y a excepción de Nerea Hermosa, el técnico madrileño cuenta con todas sus jugadoras para hacer frente a un modesto Ensino Lugo que inicia la temporada con el claro objetivo de la salvación. Para una de sus jugadoras, Zoe Hernández, será seguro un encuentro especial. La aragonesa y canterana del Casademont Zaragoza vuelve a la Liga Femenina Endesa y buscará estabilizarse en la élite. El conjunto gallego, dirigido por Suso Garrido, ha armado una plantilla muy joven con jugadoras como Alicia Flórez, Elba Garfella o Noa López a las que acompañan nombres más contrastados como Jessica Fequiere o la ex del Casademont Imani Tate. Una interesante mezcla que, sin embargo, está lejos del nivel de un Casademont que no quiere que nadie le amargue la fiesta.