Carlos Cantero: "Esperábamos que Mariona pudiera tener un partido así"

Tras lograr la cuarta victoria consecutiva en este inicio de temporada, Carlos Cantero solo podía estar «bastante contento» con el partido ante el Ensino Lugo. «Hemos ido pasito a pasito», señaló el técnico del Casademont, que no se mostró preocupado por la cantidad de pérdidas cometidas por su equipo. «Es verdad que si miras el número, 24 pérdidas son muchas, pero la verdad es que muchas de ellas se han producido cuando ya teníamos mucha ventaja en el marcador», indicó.

Habló también de nombres propios porque tras un rendimiento excelso cuando más necesario era, el encuentro de Mariona Ortiz no fue del nivel al que acostumbra la catalana. «Esperábamos que Mariona pudiera tener un partido así. Ha tenido una gran carga en las últimas jornadas. Con ella en pista hemos tenido momentos de muy buen baloncesto. Laia es una competidora nata, es una jugadora que viene de una gran Supercopa y que llega al partido y te da las cosas que le corriges», explicó.

También tuvo palabras para Veronika Vorackova, que va entrando poco a poco en el engranaje del equipo para aportar todos los intangibles que una súper clase como la checa puede hacer. «Es una jugadora muy importante, es una jugadora de equipo. No es una jugadora para hacer MVP cada jornada, pero sí aporta mucho. Es una jugadora de diez. Si lo que queremos son puntos, se los tenemos que exigir a otras jugadoras. Es una de esas jugadoras que, a la larga, te ayudan a ganar las cosas», aseguró el madrileño.

El Casademont Zaragoza pudo saldar su partido con victoria y lo tuvo más o menos controlado durante tres cuartos del mismo, pero la primera jornada de la Liga Femenina Endesa dejó varias sorpresas como las derrotas del Valencia, Avenida y Jairis. De los grandes favoritos, solo el Girona logró arrancar con triunfo. «Los equipos de la zona media de la tabla ven las oportunidades de ganar a los equipos de la zona alta de la tabla. Vienen a mordernos. Evidentemente, lo que estamos viendo es que necesitas estar al cien por cien para ganar los partidos. No hay partido fácil. Cada vez son más equipos peleando por objetivos como la Copa de la Reina. La Liga se va a poner muy bonita. Hay que intentar que no pase como los años anteriores, que caíamos en la jornada dos.», razonó el preparador del Casademont.

Cantero ya tiene que pensar en el siguiente reto, el estreno de la fase regular de la Euroliga este miércoles en casa del Basket Landes francés. «Más que hablar de rival fuerte o demás, en nuestro grupo será clave jugar fuera de casa. Todas las plantillas serán muy buenas y en buena dinámica, pero jugar en casa o fuera es lo que va a determinar el ser favorito en el partido. Tenemos ahora la oportunidad de demostrar que fuera de casa también vamos a ser un buen equipo», finalizó.