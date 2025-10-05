En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Baskonia, en directo: comienza la ACB
El Casademont Zaragoza de Jesús Ramírez se pone en marcha recibiendo al Baskonia este domingo con la baja de Kabaca y las dudas de DJ Stephens y Erik Stevenson
La visita del Baskonia este domingo (17.00 horas) da el pistoletazo de salida no solo a una nueva temporada del Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, la decimoséptima de su historia, decimosexta seguida, sino también al nuevo proyecto del club aragonés para intentar dar un paso al frente. Lo ha puesto en manos de Jesús Ramírez, un técnico joven que llega avalado por su buen hacer en Alemania y con ganas de continuar escribiendo su propia historia en los banquillos. Sigue con nosotros el debut del Casademont en directo:
Triiiiiple de Joaquíiin para acabar el primer cuarto (23-20). Primeros minutos de rachas, pero en los que los de Ramírez casi siempre han ido por delante. Buen inicio
Triiiiple Migueeel (18-16(
Se pone Baskonia por delante (15-16(
Seis puntos consecutivos ahora Baskonia (13-12). Serios problemas en el rebote
Triiiiiple Bell-Haynes (13-6). Primera buena ventaja del Casademont
Bell Haynes pone el 10-6. cinco minutos de primer cuarto
Buenos primeros minutos de Robinson (8-6)
Primeros minutos de tanteo en el Felipe (6-6)
