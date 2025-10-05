Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-Baskonia, en directo: comienza la ACB

El Casademont Zaragoza de Jesús Ramírez se pone en marcha recibiendo al Baskonia este domingo con la baja de Kabaca y las dudas de DJ Stephens y Erik Stevenson

Bell-Haynes y Joaquín chocan sus manos, con Dubljevic de fondo

Arturo Pola

La visita del Baskonia este domingo (17.00 horas) da el pistoletazo de salida no solo a una nueva temporada del Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, la decimoséptima de su historia, decimosexta seguida, sino también al nuevo proyecto del club aragonés para intentar dar un paso al frente. Lo ha puesto en manos de Jesús Ramírez, un técnico joven que llega avalado por su buen hacer en Alemania y con ganas de continuar escribiendo su propia historia en los banquillos. Sigue con nosotros el debut del Casademont en directo:

