La crónica del Casademont Zaragoza-Baskonia: una bacanal para empezar a lo grande (107-88)

Victorión descomunal del Casademont Zaragoza y disfrute máximo en el Príncipe Felipe. Poco más se puede pedir al debut en la ACB y al primer partido de Jesús Ramírez en el banquillo de los aragoneses. Su equipo arrolló a un cansado Baskoni a (107-88) en un duelo en el que quedó patente que lo que ha buscado el club en el verano, un paso adelante (o dos) en lo físico, lo ha encontrado. Soriano, Robinson y DJ Stephens se estrenaron a lo grande y Bell-Haynes ejecutó. Pero el triunfo no se entendería sin Joaquín Rodríguez. Más allá de los números, el uruguayo dio una exhibición tremenda y su actuación fue una demostración de lo que tiene que hacer un jugador para triunfar en la capital aragonesa.

A excepción de Kabaca y Jaime, ninguno de los tocados quiso perderse el debut. Comenzó el duelo parejo, con los dos equipos tanteándose, aunque fue Bell-Haynes el primero que desniveló el choque. El canadiense, eléctrico como casi siempre, puso una renta interesante de salida (13-6). Sin embargo, el Baskonia no tardó en reaccionar y encontró en el rebote ofensivo un refugio para entrar en el partido.

El Casademont mostraba una buena cara, con acciones interesantes de Robinson y Soriano, y fue un carismático Joaquín González el que con un triplazo sobre la bocina cerró el primer cuarto. Cuatro puntos consecutivos de salida de los de Ramírez daban a los aragoneses, de nuevo, aire en el luminoso (27-20), pero entonces llegaron los peores minutos de los locales en la primera parte. Con algún desajuste defensivo de más, lógicos en un debut oficial de un equipo con tantas novedades, Baskonia fue recortando y una desafortunada acción de un desafortunado Stevenson hacía que volvieran las tablas (32-32).

Cuando parecía que la tortilla se había dado la vuelta, un parcial de 16-2 hasta que llegó el descanso revolucionó el Felipe, que despidió a los suyos con una gran ovación antes del descanso. Qué ganas tiene la Marea Roja de disfrutar también con el equipo masculino. En esos minutos mágicos, Yusta lideró el barco y el que surfeó las olas como nadie fue un Joaquín Rodríguez imperial. El uruguayo tiene garra para dar y regalar y contagió a todos sus compañeros, con Bell-Haynes y Robinson de perfectos ejecutores.

La doble jornada de Euroliga parecía pasar factura a un Baskonia que dejó un dato demoledor al descanso, un demoledor 0 de 17 en triples. Si mantenían los de Ramírez el nivel de intensidad, no parecía que los vascos tuvieran fuerzas para darle la vuelta al duelo. Pero no fue por no intentarlo. Y eso que el Casademont salió del vestuario con la misma fuerza que se fue a él, pero pareció desinflarse por momentos y eso lo aprovechó un Baskonia al que por fin le entró algún tiro y metió el miedo en el cuerpo colocándose a solo ocho puntos cuando la ventaja había llegado a ser del doble.

Sin ideas en esos momentos, los de Ramírez volvieron a lo que les había dado réditos. Actitud e intensidad. Entonces, ¿saben quién apareció, no? El uruguayo, claro. Con dos 2+1 consecutivos, otra canasta más tras rebote ofensivo y una asistencia para el triple de Miguel González dejó en nada los numerosos intentos de los visitantes de engancharse en el marcador. Con más chispa que fluidez, el Casademont entraba en los últimos diez minutos con el partido en la mano (72-60).

Solo faltaba rematarlo. Para ello optó Ramírez por jugar muchos minutos con dos bases para controlar el ritmo. Cuando el Baskonia amagó con asustar, un par de canastas de Robinson y un triple de Yusta solventaron el apuro para certificar el triunfo y el doblete en el Príncipe Felipe. Fiesta dentro y fuera del pabellón. Queda mucho, por no decir todo, pero la temporada pinta que, al menos, será divertida aquí.

Ficha técnica

CASADEMONT ZARAGOZA: Bell-Haynes (26), Yusta (14), DJ Stephens (8), Robinson (16) y Dubljevic (2) -cinco inicial- Spissu (5), González (6), Rodríguez (11), Stevenson y Soriano (19).

BASKONIA: Forrest (6), Spagnolo (6), Luwawu-Cabarrot (19), Diakite (4) y Samanic (21) -cinco inicial- Howard (4), Diallo (22), Villar (2), Diop (3), Frisch y Joksimovic (1).

PARCIALES POR CUARTOS: 23-20, 25-14, 24-26 y 35-28.

ÁRBITROS: sin jugadores eliminados por faltas personales.

INCIDENCIAS: 6.361 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe .

Final del partido. 107-87 en el Príncipe Felipe. El marcador lo dice todo

Triiiiple de Yusta que remata la faena (100-82). Quedan dos minutos que serán ya de fiesta en el Felipe

Parece que no se va a escapar este partido, lo está controlado bien el Casademont (89-75)

Qué bien Joaquín y triple de Bell-Haynes (86-73). 6.30 para el final

Se pone a 10 el Baskonia tras despistes del Casademont (77-67)

Sigue el show de Joaquín, con Soriano ahora de actor secundario (76-60)

72-60. Entramos en los últimos 10 minutos

Joaquíiin otra vez, anota primero y luego asiste para el triple de Miguel (70-56)

Otrooo 2+1 de Joaquíiin. Uuruguaayo (65-53). Tres minutos para el final del tercer cuarto