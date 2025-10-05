El Casademont Zaragoza-Ensino Lugo, en directo: empieza la Liga

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las de Cantero, enrachadas, buscan la primera victoria en un festivo Príncipe Felipe

Mariona bota el balón durante un duelo en el Felipe

Mariona bota el balón durante un duelo en el Felipe / Laura Trives

Arturo Pola

Zaragoza

Siete días después de levantar el que significó el segundo título de la historia para el Casademont Zaragoza femenino, las supercampeonas vuelven a la pista. El crecimiento del equipo aragonés provoca que el de este domingo ante el Durán Maquinaria Ensino (11.00 horas), que debería ser el primer encuentro oficial del curso no sea más que una continuación de lo que está siendo el inicio soñado un conjunto que debuta en Liga partiendo por derecho propio como un serio contendiente al título. Sigue con nosotros el duelo en el Príncipe Felipe en directo:

