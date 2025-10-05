En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Ensino Lugo, en directo: empieza la Liga
Las de Cantero, enrachadas, buscan la primera victoria en un festivo Príncipe Felipe
Siete días después de levantar el que significó el segundo título de la historia para el Casademont Zaragoza femenino, las supercampeonas vuelven a la pista. El crecimiento del equipo aragonés provoca que el de este domingo ante el Durán Maquinaria Ensino (11.00 horas), que debería ser el primer encuentro oficial del curso no sea más que una continuación de lo que está siendo el inicio soñado un conjunto que debuta en Liga partiendo por derecho propio como un serio contendiente al título. Sigue con nosotros el duelo en el Príncipe Felipe en directo:
Comienza el último cuarto cuando llega la máxima ventaja del partido (68-51)
Parece ya roto el partido. Lo para Ensino. 66-49 cuando está a punto de terminar el tercer cuarto
Vaya triplazo ahora de Carla Leite (59-47)
Vorackova, con un par de buenas acciones, devuelve los 10 de ventaja. Algo más de cinco minutos para el descanso
Vuelven los despistes y vuelve Ensino al partido (48-41)
Vuelve el acierto a los dos equipos en el inicio de la segunda parte (48-37)
Han vuelto a despistarse las aragonesas. Varios errores consecutivos han dado un hilo de esperanza al rival, pero una buena acción de Fingall y un triple de Hempe devuelven la tranquilidad antes del descanso (43-33). Tiempo de descanso
Parcial de 0-5 para Ensino que aprieta el choque (36-31)
Triiiiple de Fingall, que dispara al Casademont (34-26). Parcial de 10-0 de las de Cantero
Toma el mado el Casademont (29-26). El Ensino, como es lógico, ha bajado los porcentajes y se están cagando de faltas. 6.30 para el descanso y las de Cantero ya en bonus
- El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
- Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
- Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
- El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Azcón se defiende tras sus polémicos aplausos y dice que Feijóo habló en Murcia del trasvase del Tajo, no del Ebro
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- Estos son los cinco municipios de Aragón más pobres y su renta