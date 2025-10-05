El Casademont Zaragoza-Ensino Lugo, en directo: empieza la Liga

Siete días después de levantar el que significó el segundo título de la historia para el Casademont Zaragoza femenino, las supercampeonas vuelven a la pista. El crecimiento del equipo aragonés provoca que el de este domingo ante el Durán Maquinaria Ensino (11.00 horas), que debería ser el primer encuentro oficial del curso no sea más que una continuación de lo que está siendo el inicio soñado un conjunto que debuta en Liga partiendo por derecho propio como un serio contendiente al título. Sigue con nosotros el duelo en el Príncipe Felipe en directo:

Comienza el último cuarto cuando llega la máxima ventaja del partido (68-51)

Parece ya roto el partido. Lo para Ensino. 66-49 cuando está a punto de terminar el tercer cuarto

Vaya triplazo ahora de Carla Leite (59-47)

Vorackova, con un par de buenas acciones, devuelve los 10 de ventaja. Algo más de cinco minutos para el descanso

Vuelven los despistes y vuelve Ensino al partido (48-41)

Vuelve el acierto a los dos equipos en el inicio de la segunda parte (48-37)

Han vuelto a despistarse las aragonesas. Varios errores consecutivos han dado un hilo de esperanza al rival, pero una buena acción de Fingall y un triple de Hempe devuelven la tranquilidad antes del descanso (43-33). Tiempo de descanso

Parcial de 0-5 para Ensino que aprieta el choque (36-31)

Triiiiple de Fingall, que dispara al Casademont (34-26). Parcial de 10-0 de las de Cantero