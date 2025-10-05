La crónica del Casademont Zaragoza-Ensino Lugo. Un arsenal con despistes (83-69)

No hay quien pueda hacer frente al estado de júbilo instalado en este inicio de curso del Casademont Zaragoza. Tampoco el Ensino Lugo (83-69), que no pudo aguar la fiesta de un Príncipe Felipe repleto de cachirulos. Sin tener su mejor día y con muchos despistes y altibajos, las de Cantero demostraron que ahora mismo están en un escalón privilegiado y lograron la que seguro que es la primera victoria de muchas en la Liga.

Empezó, con un gesto muy deportivo, el Ensino haciendo pasillo a las supercampeonas, pero luego fueron las de Cantero la que se lo hicieron a las gallegas ya en la pista. Porque el Casademont salió sin la intensidad necesaria y muy relajado. Aun así, Fingall y Pueyo, con dos triples, pusieron un 6-0 de primeras. Aunque fue un espejismo. Ensino comenzó a anotar desde todos lados de la pista y con una facilidad pasmosa. El trío formado por Imani Tate, Garfella y Gioma hizo lo que quiso durante los primeros minutos en el Príncipe Felipe mientras las aragonesas se mantenían en el partido gracias a su calidad individual, con Pueyo que seguía en plan estelar y con destellos interesantes de Leite

De hecho, lo mejor al final del primer cuarto era el resultado. El 22-24 no reflejaba para nada la superioridad de la superioridad del Ensino. Daba la sensación de que en cuanto el Casademont se pusiera las pilas en el rebote y ajustara el defensa, podía tener el encuentro controlado.

Eso fue lo que sucedió antes del descanso. Sin tampoco grandes florituras, las de Cantero subieron un punto su nivel de concentración y eso hizo que Ensino bajara tremendamente sus porcentajes. Las gallegas empezaron a ver al equipo aragonés como un gigante e incluso se les veía algo frustradas. Un parcial de 12-0 disparó al Casademont en el marcador (36-26).

Con el trabajo ya parecía que más que encaminado, volvieron a despistarse las aragonesas. Varios errores consecutivos dieron un hilo de esperanza al rival, pero una buena acción de Fingall y un triple de Hempe devolvían la tranquilidad antes del descanso (43-33).

El tercer cuarto se pareció mucho al primero. Los dos equipos volvieron a ver el aro grande y comenzó una batalla de tú a tú que el Ensino, por mucha voluntad que le puso, no puede ganar con el actual nivel del Casademont. A pesar de ello, se mantenían en pie las gallegas como podían mientras Carla Leite empezaba a demostrar de lo que es capaz con un par de jugadas marca de la casa.

La ventaja al inicio del último cuarto llegó a ser hasta de 21 puntos, pero en un encuentro repleto de desconexiones, todavía faltaba una más. Y quizá la más gorda. De la posibilidad de acabar líder la jornada, el conjunto aragonés pasó incluso a ver el encuentro otra vez abierto. No se rindió el Ensino y su esfuerzo tuvo premio con la inestimable colaboración de las de Cantero. Incluso a solo siete puntos se llegaron a poner las gallegas, pero cuando el Casademont vio el peligro, entre Pueyo, Fingall, Leite y Hempe apagaron el fuego y le dieron a las aragonesas su primer triunfo en un duelo irregular y de varias caras, pero que fue suficiente para empezar la Liga con un disgusto en plenas Fiestas del Pilar.

Final del partido con 83-69. Exhibición ofensiva, con muchos despistes, pero que es suficiente para lograr el primer triunfo en Liga

Giomi,enorme, reduce la distancia (72-58)

Comienza el último cuarto cuando llega la máxima ventaja del partido (68-51)

Parece ya roto el partido. Lo para Ensino. 66-49 cuando está a punto de terminar el tercer cuarto

Vaya triplazo ahora de Carla Leite (59-47)

Vorackova, con un par de buenas acciones, devuelve los 10 de ventaja. Algo más de cinco minutos para el descanso

Vuelven los despistes y vuelve Ensino al partido (48-41)

Vuelve el acierto a los dos equipos en el inicio de la segunda parte (48-37)

Han vuelto a despistarse las aragonesas. Varios errores consecutivos han dado un hilo de esperanza al rival, pero una buena acción de Fingall y un triple de Hempe devuelven la tranquilidad antes del descanso (43-33). Tiempo de descanso