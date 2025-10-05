En Directo
Casademont Zaragoza
La crónica del Casademont Zaragoza-Ensino Lugo. Un arsenal con despistes (83-69)
Las de Cantero, enrachadas, suman el primer triunfo liguero con una exhibición ofensiva en un encuentro repleto de errores provocados por la relajación
No hay quien pueda hacer frente al estado de júbilo instalado en este inicio de curso del Casademont Zaragoza. Tampoco el Ensino Lugo (83-69), que no pudo aguar la fiesta de un Príncipe Felipe repleto de cachirulos. Sin tener su mejor día y con muchos despistes y altibajos, las de Cantero demostraron que ahora mismo están en un escalón privilegiado y lograron la que seguro que es la primera victoria de muchas en la Liga.
Empezó, con un gesto muy deportivo, el Ensino haciendo pasillo a las supercampeonas, pero luego fueron las de Cantero la que se lo hicieron a las gallegas ya en la pista. Porque el Casademont salió sin la intensidad necesaria y muy relajado. Aun así, Fingall y Pueyo, con dos triples, pusieron un 6-0 de primeras. Aunque fue un espejismo. Ensino comenzó a anotar desde todos lados de la pista y con una facilidad pasmosa. El trío formado por Imani Tate, Garfella y Gioma hizo lo que quiso durante los primeros minutos en el Príncipe Felipe mientras las aragonesas se mantenían en el partido gracias a su calidad individual, con Pueyo que seguía en plan estelar y con destellos interesantes de Leite
De hecho, lo mejor al final del primer cuarto era el resultado. El 22-24 no reflejaba para nada la superioridad de la superioridad del Ensino. Daba la sensación de que en cuanto el Casademont se pusiera las pilas en el rebote y ajustara el defensa, podía tener el encuentro controlado.
Eso fue lo que sucedió antes del descanso. Sin tampoco grandes florituras, las de Cantero subieron un punto su nivel de concentración y eso hizo que Ensino bajara tremendamente sus porcentajes. Las gallegas empezaron a ver al equipo aragonés como un gigante e incluso se les veía algo frustradas. Un parcial de 12-0 disparó al Casademont en el marcador (36-26).
Con el trabajo ya parecía que más que encaminado, volvieron a despistarse las aragonesas. Varios errores consecutivos dieron un hilo de esperanza al rival, pero una buena acción de Fingall y un triple de Hempe devolvían la tranquilidad antes del descanso (43-33).
El tercer cuarto se pareció mucho al primero. Los dos equipos volvieron a ver el aro grande y comenzó una batalla de tú a tú que el Ensino, por mucha voluntad que le puso, no puede ganar con el actual nivel del Casademont. A pesar de ello, se mantenían en pie las gallegas como podían mientras Carla Leite empezaba a demostrar de lo que es capaz con un par de jugadas marca de la casa.
La ventaja al inicio del último cuarto llegó a ser hasta de 21 puntos, pero en un encuentro repleto de desconexiones, todavía faltaba una más. Y quizá la más gorda. De la posibilidad de acabar líder la jornada, el conjunto aragonés pasó incluso a ver el encuentro otra vez abierto. No se rindió el Ensino y su esfuerzo tuvo premio con la inestimable colaboración de las de Cantero. Incluso a solo siete puntos se llegaron a poner las gallegas, pero cuando el Casademont vio el peligro, entre Pueyo, Fingall, Leite y Hempe apagaron el fuego y le dieron a las aragonesas su primer triunfo en un duelo irregular y de varias caras, pero que fue suficiente para empezar la Liga con un disgusto en plenas Fiestas del Pilar.
Final del partido con 83-69. Exhibición ofensiva, con muchos despistes, pero que es suficiente para lograr el primer triunfo en Liga
Giomi,enorme, reduce la distancia (72-58)
Comienza el último cuarto cuando llega la máxima ventaja del partido (68-51)
Parece ya roto el partido. Lo para Ensino. 66-49 cuando está a punto de terminar el tercer cuarto
Vaya triplazo ahora de Carla Leite (59-47)
Vorackova, con un par de buenas acciones, devuelve los 10 de ventaja. Algo más de cinco minutos para el descanso
Vuelven los despistes y vuelve Ensino al partido (48-41)
Vuelve el acierto a los dos equipos en el inicio de la segunda parte (48-37)
Han vuelto a despistarse las aragonesas. Varios errores consecutivos han dado un hilo de esperanza al rival, pero una buena acción de Fingall y un triple de Hempe devuelven la tranquilidad antes del descanso (43-33). Tiempo de descanso
Parcial de 0-5 para Ensino que aprieta el choque (36-31)
