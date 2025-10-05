Hempe es enorme y Carla Leite empieza a carburar. El uno a uno del Casademont Zaragoza-Ensino

Las notas de las jugadoras del Casademont:

Hempe | 9 |

Gigante. A su tremendo acierto añadió un gran trabajo bajo el aro.

Mariona | 4 |

Ahorradora. La capitana sabe medir esfuerzos y se dosificó para cuando haga falta en el futuro.

Flores | 6 |

Lista. Sus limitaciones las compensa con actitud e inteligencia en la pista.

Leite | 7 |

Brillante. Aún encontrándose, pero dejó destellos prometedores de su tremenda calidad.

Pueyo | 7 |

Enrachada. De más a menos, ahora mismo es un seguro de vida.

Oma | 5 |

Tímida. Está jugando poco y en sus minutos tampoco asume demasiado.

Vorackova | 6 |

A rachas. Todavía puede dar mucho más, pero dejó varias buenas acciones.

Mawuli | 5 |

Recolocada. La profundidad de la plantilla hace que la nipona tenga un rol más secundario.

Bankolé | 5 |

Roca. Tiene un físico privilegiado que sabe aprovechar.

Fingall | 8 |

Completa. Hace daño por dentro y por fuero y es dura defendiendo. Fichajazo.

Gueye | 4 |

Despistada. Mal día de la francesa, con errores impropios.

Hermosa| - |

Ansiosa. Seguro que la española tiene ya muchas ganas de volver.