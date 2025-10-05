Casademont Zaragoza
Hempe es enorme y Carla Leite empieza a carburar. El uno a uno del Casademont Zaragoza-Ensino
Mariona y Gueye no tuvieron su día en el primer encuentro liguero
Las notas de las jugadoras del Casademont:
Hempe | 9 |
Gigante. A su tremendo acierto añadió un gran trabajo bajo el aro.
Mariona | 4 |
Ahorradora. La capitana sabe medir esfuerzos y se dosificó para cuando haga falta en el futuro.
Flores | 6 |
Lista. Sus limitaciones las compensa con actitud e inteligencia en la pista.
Leite | 7 |
Brillante. Aún encontrándose, pero dejó destellos prometedores de su tremenda calidad.
Pueyo | 7 |
Enrachada. De más a menos, ahora mismo es un seguro de vida.
Oma | 5 |
Tímida. Está jugando poco y en sus minutos tampoco asume demasiado.
Vorackova | 6 |
A rachas. Todavía puede dar mucho más, pero dejó varias buenas acciones.
Mawuli | 5 |
Recolocada. La profundidad de la plantilla hace que la nipona tenga un rol más secundario.
Bankolé | 5 |
Roca. Tiene un físico privilegiado que sabe aprovechar.
Fingall | 8 |
Completa. Hace daño por dentro y por fuero y es dura defendiendo. Fichajazo.
Gueye | 4 |
Despistada. Mal día de la francesa, con errores impropios.
Hermosa| - |
Ansiosa. Seguro que la española tiene ya muchas ganas de volver.
