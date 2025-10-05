Jesús Ramírez: "Joaquín ha hecho de Joaquín, es un jugador de mucha energía"

Jesús Ramírez, entrenador de Casademont Zaragoza, hizo una valoración positiva de la victoria de su equipo ante Baskonia porque «viene desde el trabajo desde principio de semana». «Era partido muy difícil que requería más energía de la que hemos estado acostumbrados en pretemporada y la hemos tenido en los cuatro cuartos», afirmó.

El técnico catalán recordó que en la rueda de prensa previa insistió en que debían merecer con su juego que el pabellón les apoyase porque no lo iban a recibir de antemano. «Hemos dado ese plus y hemos merecido su apoyo». Ramírez trató de restar euforia a la excelente victoria conseguida en el debut en la Liga Endesa. «Seguimos progresando y es buena la primera victoria en ACB, hay que pensar ya en el Joventut de Badalona que va a ser igual de difícil».

Al respecto del nivel que ofrecieron individualmente la mayoría de sus jugadores, el de Granollers subrayó que «muchos jugadores han hecho cosas muy difíciles ante jugadores de mucho nivel». Uno de los nombres propios fue el de Joaquín Rodríguez. «Joaquín ha hecho de Joaquín, es un jugador de mucha energía. Ha dado un empujón, pero ha habido muchos que han hecho cosas muy difíciles. Muchos jugadores han aportado para frenar a Baskonia. El empuje desde el equipo me hace sentir que estamos en la dirección correcta», manifestó.

Sobre lo que le había gustado de su equipo, Ramírez aseguró que había sido «el punto de constancia y consistencia de seguir jugando cuando era difícil. No hemos permitido que tuvieran rachas largas y lo hemos conseguido. Creo que hemos estado bastante bien». «Hemos sido un equipo por encima de las individualidades, en un partido en el que muchos han aportado muchas cosas para frenar cosas de Baskonia que son importantes», zanjó. El próximo reto será el domingo que viene con la visita al Joventut de Badalona de Ricky Rubio, que comenzó con victoria en Granada.