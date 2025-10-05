Joaquín Rodríguez es el alma del nuevo Casademont. El uno a uno del Casademont Zaragoza-Baskonia

El uno a uno de los jugadores del Casademont ante el Baskonia:

Joaquín | 9 |

Imperial. Hizo más de lo que dicen sus números. La victoria lleva su nombre.

Bell-Haynes | 9 |

Eficaz. 20 puntos y 27 de valoración casi sin querer. Vaya jugador es el base.

Spissu | 6 |

Escudero. Cumplió con su labor para que el brillo se lo llevaran otros.

Stevenson | - |

Acelerado. No llegó a 4 minutos, pero es que no mereció seguir en pista.

Yusta | 8 |

Capitán. Buen partido del español. Fue clave cuando el equipo abrió brecha.

Miguel | 7 |

Concentrado. Perfecto en su rol. Acertado en ataque y serio en defensa.

DJ Stephens | 7 |

Saltarín. Increíble los muelles que tiene. Va a aportar mucho.

Robinson | 8 |

Poderoso. Se espera mucho de él y el primer partido estuvo a la altura.

Dubljevic | 6 |

Tímido. Fue generoso en el esfuerzo y no asumió esta vez muchos balones.

Soriano | 8 |

Grande. Aun con errores de juventus, su potencia da muchos réditos.

Jaime | - |

Tocado. El tobillo del canterano sigue sin dejarle participar por el momento.

Langarita | - |

Relegado. Joaquín le ha comido la tostada y deberá ganarse más oportunidades.