Casademont Zaragoza
Joaquín Rodríguez es el alma del nuevo Casademont. El uno a uno del Casademont Zaragoza-Baskonia
Bell-Haynes ejecuta al Baskonia en los prometedores debuts de Robinson y Soriano
El uno a uno de los jugadores del Casademont ante el Baskonia:
Joaquín | 9 |
Imperial. Hizo más de lo que dicen sus números. La victoria lleva su nombre.
Bell-Haynes | 9 |
Eficaz. 20 puntos y 27 de valoración casi sin querer. Vaya jugador es el base.
Spissu | 6 |
Escudero. Cumplió con su labor para que el brillo se lo llevaran otros.
Stevenson | - |
Acelerado. No llegó a 4 minutos, pero es que no mereció seguir en pista.
Yusta | 8 |
Capitán. Buen partido del español. Fue clave cuando el equipo abrió brecha.
Miguel | 7 |
Concentrado. Perfecto en su rol. Acertado en ataque y serio en defensa.
DJ Stephens | 7 |
Saltarín. Increíble los muelles que tiene. Va a aportar mucho.
Robinson | 8 |
Poderoso. Se espera mucho de él y el primer partido estuvo a la altura.
Dubljevic | 6 |
Tímido. Fue generoso en el esfuerzo y no asumió esta vez muchos balones.
Soriano | 8 |
Grande. Aun con errores de juventus, su potencia da muchos réditos.
Jaime | - |
Tocado. El tobillo del canterano sigue sin dejarle participar por el momento.
Langarita | - |
Relegado. Joaquín le ha comido la tostada y deberá ganarse más oportunidades.
