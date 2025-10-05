Multitudinaria celebración de las supercampeonas del Casademont Zaragoza con los aficionados

Una semana después, el Casademont Zaragoza ha podido celebrar el título de la Supercopa conquistada en Huesca con sus aficionados. El primer partido de la temporada en la Liga Femenina Endesa ha servido este domingo para que los seguidores del equipo aragonés disfrutaran en primera persona del triunfo. Primero, haciendo fila para hacerse una foto junto al trofeo, exhibido a tal efecto en el Príncipe Felipe.

Después, en la presentación de las jugadoras antes del partido. Además, el Maquinaria Durán Ensino se unió a los festejos haciendo el pasillo a las campeonas del Casademont Zaragoza. Pero lo mejor estaba por llegar. Aprovechando las fechas festivas y la doble jornada con el partido femenino y masculino, el Casdemont Zaragoza organizó una fan zone en los exteriores del pabellón con DJ's y barras con comida y bebida.

La iniciativa resultó todo un éxito y fueron decenas de personas las que disfrutaron del ambiente antes del encuentro de las chicas y en el tiempo de espera hasta el inicio de los chicos. Cuando las jugadoras del Casademont salieron de los vestuarios, una vez finalizado el ritual de firmar y hacerse fotos con todos los aficionados que les requerían, fueron las grandes protagonistas subiendo una a una al escenario, la mayoría con el cachirulo al cuello o en la muñeca. Los aficionados les hicieron pasillo desde la salida del pabellón hasta el escenario, ubicado en la zona de las taquillas.

Hubo bailes, con el Gangnam Style que se ha convertido en habitual tras su estancia en Corea del Sur, aplausos, gritos de "¡Campeonas, campeonas!" y de "MVP, MVP" para Helena Pueyo, coronada como mejor jugadora del torneo. Helena Oma tomó la palabra para agradecer a todos los presentes su constante apoyo tanto en las pistas donde juegan como también fuera de ellas, ya que las jugadoras sienten el calor de los aficionados en cualquier rincón de la ciudad.

La fiesta ha continuado tras el homenaje a las campeonas y la fan zone estará habilitada hasta las 21.00 horas para seguir disfrutando del Casademont Zaragoza y de las Fiestas del Pilar.