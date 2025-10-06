Carlos Cantero, antes de empezar la Euroliga: "Que las jugadoras recuerden lo que nos costó llegar aquí"

El Casademont Zaragoza comenzará a saborear este miércoles lo que es jugar en la mejor competición europea y Carlos Cantero, sabedor de que el margen de error es escaso si las aragonesas quieren tener opciones de clasificarse para la Final Six de Zaragoza, lanzó un claro mensaje a sus jugadoras para evitar cualquier tipo de distracción: «Que recuerden lo que nos costó jugar la Euroliga».

Y es que el Casademont necesitó la gran remontada ante el Brno para meterse entre las mejores de Europa en lo que va a volver a ser una competición «muy bonita, pero en la que no hay lugar para tropiezos y no va a haber rival fácil». El primero, a domicilio, va a ser el Landes francés. Un equipo del que el técnico destacó a Musa, una jugadora con un físico «a tener en cuenta», y avisó sobre el peligro de jugar fuera. «Jugar en Francia es muy complicado, son pabellones pequeños pero en los que meten a mucha gente», valoró. «Hay que tener mucha concentración desde el primer cuarto y ya buscar la victoria desde el primer partido», añadió.

Para el encuentro ante el Landes, Carlos Cantero contará con toda la plantilla a su disposición, a excepción de Nerea Hermosa. La que también jugará será Carla Leite, para la que tuvo unas palabras en rueda de prensa. «La trato ya como una jugadora más. Evidentemente, en una semana es imposible hacerse al equipo y viceversa. Buscamos integrarla, es cuestión de tiempo. La calidad hace que ese tiempo se acorte. Ella viene para ser importante y seguimos en el camino de encontrar normalidad. Ante Ensino vimos el trabajo que ella tenía que hacer», analizó el entrenador del Casademont, que explicó el por qué Leite no jugó en la final de la Supercopa. «Fue una decisión mía. Era una incertidumbre cómo podía entrar al partido y cómo le podía sentar al equipo su entrada».

La pasada temporada, el Casademont sufrió mucho a nivel físico durante todo el curso al jugar doble competición, algo que, debido a la profundidad de la plantilla, Cantero cree que pueden llevar mejor este año: «Tenemos más físico que el año pasado. Ese puntito es clave y estoy muy contento con las mejoras de rendimiento y calidad de los entrenamientos. Cuando una jugadora se lesiona es más fácil encontrar otra, tener ese rol. Otros años se nos lesionaban Mariona, Gatling o Diallo y costaba mucho reemplazarlas». n