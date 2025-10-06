El Casademont celebra los Pilares con Manuel Carrasco

Las jugadoras del Casademont Zaragoza femenino estuvieron ayer celebrando las Fiestas del Pilar en el concierto que dio Manuel Carrasco en la capital aragonesa. Gran parte de la plantilla se pasó la noche de este domingo por el recinto del Espacio City para disfrutar del espectáculo ofrecido por el músico andaluz y, además, aprovecharon las jugadoras para obsequiarle con un valioso regalo: la camiseta del equipo.

El Casademont tiene motivos más que de sobra para celebrar y descansar en unos Pilares que suceden a un arranque de temporada histórico, en el que prácticamente todo ha salido a pedir de boca. Si bien el primer partido de competición, el encuentro de ida de la fase previa de Euroliga en República Checa, no salió para nada como se esperaba, el mazazo en el extranjero sirvió para hacer todavía más épica una remontada de 21 puntos al Brno ante la afición del Príncipe Felipe que disipó las pocas dudas que podían quedar sobre la grandeza de este equipo.

Una vez clasificadas para Euroleague Women, las de Carlos Cantero encaraban la conquista del primer título de la temporada: la Supercopa de España. En el Palacio de los Deportes de Huesca y ante el Valencia Basket, las chicas del Casademont volvieron a arrasar (68-79) y conquistaron su primera Supercopa.

Ahora, tras el primer partido de la Liga Femenina Endesa, que el Casademont jugó en casa con victoria (83-69) ante el Ensino Lugo, las zaragozanas pueden disfrutar de un merecido, aunque breve, descanso para recargar pilas y volver al trabajo. Así lo hicieron durante la jornada de este domingo de Pilares, aunque con la mirada puesta ya en su próximo compromiso europeo, que tendrá lugar este miércoles día 8, a las 19.39 horas en Francia.