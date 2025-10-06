El 'primer' día de Carla Leite en el Casademont: la francesa asoma la patita

La temporada del Casademont Zaragoza ha comenzado de manera tan sobresaliente que el futuro se augura todavía más fascinante cuando uno se percata de que todavía falta de acoplar al equipo supercampeón de España a la guinda del pastel de la profunda y competitiva plantilla que ha montado para este curso el club aragonés. Carla Leite ya está aquí y ahora es el turno de Carlos Cantero de incorporar a la que puede ser su jugadora más diferencial. Mientras eso sucede, la gala dejó el pasado domingo ante el Ensino las primeras pinceladas del inmenso potencial que posee.

Un talento que no ha pasado desapercibido en la mejor Liga del mundo, la WNBA, y que todo indica que va a hacer disfrutar mucho a un Príncipe Felipe que estaba ansioso por que llegara a la capital aragonesa y que ahora lo está por disfrutar del fichaje más mediático de la historia del Casademont. También lo está la propia jugadora, que descartó cogerse unos días de vacaciones tras la eliminación de los playoffs de las Golden State Valkyries y se plantó casi sin pasar por casa en Zaragoza para animar a sus compañeras en la vuelta de la fase previa de la Euroliga.

Le dio suerte alequipo su presencia y, gracias a la magistral remontada, Carla Leite jugará podrá jugar la Euroliga en vez de una Eurocup que a la base se le queda ya pequeña. De hecho, el pasado curso fue la MVP y campeona de esa competición con el Villeneuve. Leite está ya para otras cosas y este nuevo Casademont, también.

Traa su casi anecdótico debut en la Supercopa (jugó unos pocos minutos ante el Jairis en semifianles y no participó frente al Valencia Basket), el encuentro ante el modesto Ensino Lugo una ocasión perfecta para que la francesa fuera cogiendo rodaje y minutos de competición para que su adaptación a los esquemas del conjunto aragonés sea lo más rápida posible. Y aunque eso no es cuestión de un día ni de dos, las buenas jugadoras pueden dejar su sello a pesar de que puedan dar todavía mucho más.

Y eso fue lo que hizo Leite en el primer encuentro en el que tuvo una participación significativa. La gala jugó casi la mitad del partido (19 minutos) y casi sin darse cuenta acabó el partido con 11 puntos. Leite, que alternó los puestos de ‘1’ y de ‘2’, anotó 3 de sus 4 tiros de dos puntos, hizo un 1 de 2 en triples y 2/2 en tiros libres, dejando alguna acción, como el lanzamiento de tres puntos que metió, de muchos quilates y demostrando que los puntos se le caen de las manos.

Para completar su notable actuación, la francesa capturó tres rebotes y repartió tres asistencias para presentarse en sociedad a un Príncipe Felipe en el que ya hubó miradas cómplices entre los aficionados como relamiéndose por lo que está por llegar.

Mañana ante el Landes, Leite debutará en la Euroliga y está por ver, en un encuentro de mucha más exigencia, qué papel le reserva un Carlos Cantero que seguro que se está exprimiendo la cabeza para sacar el máximo provecho a un jugadora que, según sus palabras, «tiene un fuego que es la que va a romper los esquemas».