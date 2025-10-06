Santi Yusta ya es el tercer jugador más valorado en la historia del Casademont

Santi Yusta ya es historia del Casademont Zaragoza. El madrileño, tras su gran actuación en el debut liguero ante el Baskonia, se ha colocado como el tercero de los jugadores más valorados de la historia del club. Con los 19 créditos que sumó ante los vascos, el capitán ha superado a Tryggvi Hlinason y ha entrado en el podio de esa privilegiada lista.

Con 1.228 créditos de valoración, Yusta ya solo tiene por delante a Stevan Jelovac (1.460) y a Henk Norel (1.746). El alero, que participó el pasado verano con la selección española en el Eurobasket, cumple en la 25-26 su quinta temporada en el Casademont (es el más veterano del equipo) y tiene contrato con los aragoneses hasta junio de 2027.