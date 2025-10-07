CASADEMONT ZARAGOZA
Así fue la celebración del Casademont Zaragoza en el vestuario: ducha para Jesús Ramírez
Los jugadores celebraron el triunfo ante el Baskonia mojando al entrenador en el vestuario
Era el primer partido de Jesús Ramírez como entrenador principal en la Liga Endesa y no era un estreno fácil ante el Baskonia. Pero el Casademont Zaragoza no solo ganó el partido sino que regaló una gran tarde a sus aficionados con un divertido triunfo por 107-88. Es tradición que los debutantes paguen un peaje en el vestuario tras su estreno y el técnico de Granollers no fue menos.
No le tocó quedarse sin pelo como les sucede a los jugadores jóvenes que llegan al primer equipo, pero el técnico acabó la tarde empapado en el vestuario. En un vídeo publicado por el propio club en sus redes sociales se ve cómo Joel Soriano espera a Ramírez para meterlo en el cuarto donde ya espera el resto de la plantilla con una botella de agua en la mano que todos vacían sobre el entrenador.
La escena termina con aplausos mutuos, de los jugadores al entrenador y del técnico a sus pupilos y con Ramírez chocando las manos de todos y cada uno de los miembros de la plantilla. Una imagen que muestra un gran ambiente en el vestuario, impulsado también por la magnífica victoria que acababa de conquistar el equipo.
Jesús Ramírez ha sido la apuesta del Casademont Zaragoza para su banquillo este verano tras la segunda etapa de Porfirio Fisac en la capital aragonesa. El preparador catalán llega al Príncipe Felipe avalado por su gran trabajo con el Braunschweig germano, que le valió para ser nombrado mejor entrenador de la Bundesliga el curso pasado.
En Zaragoza se estrena como entrenador principal en la ACB tras haber estado como ayudante en el Bilbao Basket. Su cuerpo técnico lo completa Gonzalo García de Vitoria, entrenador principal en Primera FEB durante muchos años, y Rodrigo San Miguel.
