La previa del Basket Landes-Casademont Zaragoza: un campeón para empezar

Poco más de 400 kilómetros ha tenido que recorrer el Casademont Zaragoza para comenzar su andadura en la fase regular de la Euroliga femenina. Ha viajado a Las Landas, la región de Aquitania entre la frontera con el País Vasco y Burdeos, para verse las caras este miércoles contra el campeón francés, el Basket Landes (19.30 horas, Aragón TV), en Mont de Marsan, la localidad en la que vivió Luis Ocaña desde que emigró siendo un niño hasta su muerte en 1994.

El conjunto aragonés llega lanzado después de cuatro victorias consecutivas, y qué victorias. Primero remontando 21 puntos para estar precisamente aquí, en la Euroliga, luego dos triunfos que le dieron el segundo título de su historia, la Supercopa. Después, uno más para empezar a poner su sello en una nueva edición de la Liga. Esa inercia debería ser un buen punto de partida porque lo que empieza a ponerse en juego esta tarde es serio, muy serio.

El sueño del club aragonés es estar en la Final Six y para eso cada partido cobra una importancia vital. Porque a la siguiente fase acceden los tres mejores de cada grupo de cuatro pero lo hacen arrastrando los resultados de este grupo inicial. Así que cada triunfo, cada punto, suma y mucho para poder estar al final entre los seis mejores equipos del continente.

Carlos Cantero llega con su equipo al completo, a excepción hecha de Nerea Hermosa, en la recta final de su recuperación, para verse las caras con el vigente campeón francés, un Basket Landes que se ha habituado a vivir entre los mejores equipos de Francia. El club surgió en 2003 como un proyecto de todo el departamento de Las Landas para tomar el testigo del Eyres-Moncube y su gran trabajo con la cantera. En tres años llegó a la segunda categoría y, en 2008, a la primera división. Desde 2011 juega competiciones europeas y acumula cuatro títulos en su palmarés: 2 Ligas, las de 2021 y 2025, y 2 Copas, las de 2022 y 2023.

La temporada pasada llegó hasta el Play-In de cuartos de final de la Euroliga, donde le dejó fuera el Praga, a la postre campeón en Zaragoza. Este curso ha comenzado con una derrota en la Supercopa gala ante el Mezieres (52-61) pero con dos triunfos en sendas jornadas de Liga, el último ante el Bourges, que le mantienen en lo más alto de la tabla.

En su plantilla destaca la nigeriana Musa, máxima anotadora (11,5 puntos) y reboteadora (8 capturas) del equipo en la competición doméstica. También la MVP de las finales del año pasado que dieron el título al Landes, Leila Lacan. Pero la base internacional francesa todavía no ha podido debutar tras llegar hace unas tres semanas de disputar la WNBA con las Connecticut Sun arrastrando algunos problemas físicos.