Robinson, DJ Stephens, Soriano... El Casademont Zaragoza gana músculo

Una de las cosas que le habían faltado al Casademont Zaragoza en los últimos años era músculo. Algo que se paga muy caro en las competiciones europeas, donde los equipos pueden contar con más extranjeros y son más físicos. Pero este verano el club aragonés ha decidido cambiar esa circunstancia o, como mínimo, intentarlo. Para eso están en Zaragoza Robinson, Stephens y Soriano y los tres brillaron en el estreno.

Devin Robinson fue el último en llegar pero desde el primer día dejó claro que era uno de los fichajes del año. Lo demostró durante la pretemporada e hizo lo que se esperaba de él frente al Baskonia, lo que le había hecho destacar en su etapa en el Manresa. Es un jugador que aporta en los dos lados de la cancha, capaz de jugar por encima del aro para dar espectáculo bien poniendo tapones, bien machacando la canasta.

El domingo fue el jugador que más estuvo en pista, 28 minutos (es cierto que faltaba Kabaca y Jaime no jugó ni un segundo), y anotó 16 puntos a los que sumó 11 rebotes para 15 de valoración. Nadie en la ACB acumuló más capturas que él en la primera jornada, solo Shermadini anotó más canastas de dos que él (8 frente a 10), fue el segundo en rebotes defensivos (9) y el cuarto en minutos jugados.

Otro que viene a sumar músculo es Joel Soriano. No ha podido estar al 100% todavía tras dañarse el tobillo en la pretemporada y es cierto que el domingo no tuvo la oposición más dura ante un Baskonia con un solo cinco puro y muchos problemas en la pintura. Pero el internacional dominicano hizo valer su peso por dentro y terminó como segundo máximo anotador del equipo con 19 puntos fruto de un excelente 7/11 en tiros de dos.

Además sumó 5 rebotes y 2 asistencias para 19 de valoración en 22 minutos y fue el segundo jugador de la Liga que más faltas recibió, 7 (el líder fue Bozic con 10). Ahí aparece uno de sus debes, puesto que solo anotó 5 de los 9 tiros libres de que dispuso. Pero su presencia debe ayudar al equipo de Jesús Ramírez a ser más consistente.

Quien consigue eso de una manera más discreta es DJ Stephens. El alero es otro de esos jugadores con muelles en las piernas, capaz de jugar por encima del aro y aportar intimidación en defensa, que buena falta hacía. Además, no necesita brillar en ataque ni hacer grandes números para hacer mejor al equipo, que es de lo que se trata.

Sus manos atrás, sus tapones, sus saltos, su velocidad, aportan muchas cosas que a veces no refleja la estadística. Fue así frente al Baskonia. Sus 8 puntos, 3 rebotes y 8 de valoración en 19 minutos no dirán gran cosa al que solo mire los números pero Stephens dejó un inmaculado 4/4 en tiros de dos y 2 recuperaciones además de algunas acciones espectaculares y un trabajo incansable para dificultar la creación del rival.