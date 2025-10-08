En Directo
19.30 HORAS
El Basket Landes-Casademont Zaragoza, en directo: empieza la Euroliga
Partido de la 1ª jornada de la fase de grupos de la Euroliga femenina
Poco más de 400 kilómetros ha tenido que recorrer el Casademont Zaragoza para comenzar su andadura en la fase regular de la Euroliga femenina. Ha viajado a Las Landas, la región de Aquitania entre la frontera con el País Vasco y Burdeos, para verse las caras este miércoles contra el campeón francés, el Basket Landes, en su estreno en la fase regular del torneo. Después de remontar 21 puntos en la previa y ganar la Supercopa, el equipo de Cantero llega lanzado para buscar la primera victoria, fundamental en un torneo en el que cada partido cuenta hasta el final.
Leite se resbala pero anota, 53-62
Dos más para Mawuli y ahora lo para Landes, 51-60
Pueyo sigue a lo suyo, 51-58
Bankolé rompe el parcial, 51-56
Triplazo de Bussiere, 51-54. Está atacando mal el Casademont en estos minutos
Solo ha anotado un punto el Landes y remata Pueyo al otro lado. 46-53 termina el tercer cuarto en Francia
Antideportiva de Mawuli tras la pérdida de Bankolé
Pueyo hace fácil lo difícil, 43-52
Ahora sí le conceden el tiempo muerto a Cantero, 43-50 a 2.41 para el final del cuarto
Vuelve a bajar de diez el Landes, 41-50
- Emoción a flor de piel con un Manuel Carrasco auténtico en el Espacio Zity
- Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
- Carlos Cantero: 'Esperábamos que Mariona pudiera tener un partido así
- Multitudinaria celebración de las supercampeonas del Casademont Zaragoza con los aficionados
- La condena de Gabi y del Real Zaragoza y el mercado de delanteros de Txema Indias
- Gali Balaguer, el depredador sexual que acabó en asesino en serie en Aragón y ahora vive en una aldea de Galicia
- Lucía Claver y Jesús Gimeno ganan el Certamen Extraordinario de Jota
- Estos son los cinco municipios de Aragón más pobres y su renta