El Basket Landes-Casademont Zaragoza, en directo: empieza la Euroliga

Partido de la 1ª jornada de la fase de grupos de la Euroliga femenina

Fingall, durante el partido frente al Brno.

Fingall, durante el partido frente al Brno. / LAURA TRIVES

Raquel Machín

Zaragoza

Poco más de 400 kilómetros ha tenido que recorrer el Casademont Zaragoza para comenzar su andadura en la fase regular de la Euroliga femenina. Ha viajado a Las Landas, la región de Aquitania entre la frontera con el País Vasco y Burdeos, para verse las caras este miércoles contra el campeón francés, el Basket Landes, en su estreno en la fase regular del torneo. Después de remontar 21 puntos en la previa y ganar la Supercopa, el equipo de Cantero llega lanzado para buscar la primera victoria, fundamental en un torneo en el que cada partido cuenta hasta el final.

