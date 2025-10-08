La crónica del Basket Landes-Casademont Zaragoza: con Pueyo siempre hay fiesta (70-73)

Victoria tan importante como trabajada la que sumó el Casademont Zaragoza en casa del Basket Landes, campeón de Francia (70-73), en un duelo de parciales en el que las aragonesas gobernaron casi siempre y supieron volver a ganar cuando las francesas culminaron su remontada en los instantes decisivos. Lección de carácter del conjunto de Carlos Cantero y presentación de credenciales en una Euroliga en la que cada victoria es decisiva porque cuentan en la siguiente fase.

La victoria fue de equipo pero llevó el nombre de Helena Pueyo, que volvió a firmar otra actuación memorable, propia de una jugadora que está tocada por una varita mágica y que está desplegando todo su inagotable arsenal de recursos en este inicio de temporada. La explosión de la balear no tiene límites y en Francia firmó 23 puntos con un 3/3 en triples a los que sumó 4 rebotes y 3 asistencias para 26 de valoración. Otro MVP.

Como si aún estuviera en Huesca o jugando frente al Brno, el Casademont Zaragoza salió en el Francois Miterrand con la inercia ganadora de sus primeros partidos, poniendo un alto ritmo de juego cada vez que podía, teniendo la paciencia necesaria hasta encontrar la mejor opción cuando no podía correr y aprovechando los errores del Basket Landes. El 2-0 inicial fue una anécdota ante el 0-12 que le endosó el Casademont. Tan mal pintaba la cosa que la entrenadora local tuvo que echar mano antes de tiempo de su gran estrella, Leila Lacan, para intentar no perder antes de hora.

El conjunto de Carlos Cantero cerró un primer cuarto casi perfecto, con 8/12 en tiros de dos y 3/5 en tiros de tres más 9 asistencias ante un Landes que no consiguió anotar desde la larga distancia ni frenar el impulso ganador de las aragonesas: 12-27. Pero el ritmo cambió en el segundo cuarto. El conjunto galo aumentó su presión defensiva y al Casademont Zaragoza se le cerró el grifo. En seis minutos solo logró anotar desde el tiro libre, lo que fue suficiente para mantenerle a distancia, pero la salida de nuevo de Lacan cambió el ritmo del partido y abrió a su equipo el camino para revivir.

El Landes llegó a reducir la diferencia a cinco puntos (30-35) pero el Casademont logró dar un nuevo estirón antes del descanso (31-40). El equipo aragonés había salido airoso del primer momento complicado, pero ganar exigía algo más. El descanso le sentó bien a las zaragozanas, que al regreso parecieron retomar el guion del inicio del partido. A partir de la defensa el Casademont volvió a hacerse fuerte también en ataque para recuperar los quince puntos de ventaja (31-46) en solo tres minutos.

Pero el campeón francés no iba a bajar los brazos tan fácilmente y no dejó que el Casademont sentenciara. El cansancio de Mariona Ortiz hizo mella en el ataque de un conjunto aragonés que volvió a frenarse, lo que aprovechó el Landes para mantener vivo el partido. El Casademont sobrevivió a algunas malas decisiones al final del cuarto para cerrar el tercer parcial 46-54. Otro respiro.

Pero en un partido de rachas aún quedaba mucha tela que cortar. El primer triple francés, a 8 minutos del final, espoleó al Landes que, desde la línea de tres, se acercó hasta culminar la remontada a 2.44 para el final. La temporada pasada el final seguramente hubiera sido otro. Pero este Casademont tiró de carácter, de Pueyo y del oportunismo de Vorackova para decir aquí mando yo y sumar una victoria de prestigio, mérito y enorme valor.

FICHA TÉCNICA BASKET LANDES: Wojta (15), Pardon, Droguet (5), Djekoundale (4), Musa (13) -equipo inicial-, Chemin, Macquet (8), Dechanoz, Ewodo (8), Massey (4), Bussiere (3) y Lacan (10). CASADEMONT ZARAGOZA: Mariona Ortiz (7), Veronika Vorackova (5), Helena Pueyo (23), Nadia Fingall (9), Merritt Hempe (5) -equipo inicial-, Carla Leite (8), Ornella Bankolé (6), Laia Flores (2), Helena Oma, Nerea Hermosa, Aminata Gueye (1) y Stephanie Mawuli (7). PARCIALES: 12-27, 19-13, 15-14 y 24-19. ÁRBITROS: Gyorgyi (NOR), Mansson (SUE) y Van Looy (BEL). ELIMINADAS: No hubo. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Espace Francois Miterrand de Mont de Marsan.

Anota el Landes de saque de fondo pero no hay tiempo para más. Victoria muy trabajada y de mucho mérito del Casademont Zaragoza por 70-73 en casa del campeón francés. Gran inicio del equipo aragonés en el partido y magnífica reacción cuando el Landes ha culminado la remontada a falta de dos minutos para el final. Triunfo de carácter y para presentar credenciales en una Euroliga en la que cada victoria suma. El Casademont ya tiene la primera.

¡Triiiiiple de Vorackova! 65-72

¡Triiiiiiiiiiiple de Pueyoooooooo! ¡Hace lo que quiere esta jugadora! 65-69 a 1.06

Falla Fingall bajo el aro pero serán dos tiros para Pueyo. No falla la balear, 65-66

Pérdida del Casademont y el Landes culmina la remontada, 65-64

Otro triple del Landes, 63-64 a 2.58 para el final

Increíble el triple de Lacan, 60-64

El Landes se pone a siete, 57-64

Dos tiros libres para Pueyo, 53-64