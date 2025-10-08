Bell-Haynes, el seguro de vida del Casademont Zaragoza

En el nuevo Casademont Zaragoza hay cosas que no han cambiado. El equipo aragonés continúa contando con una pareja de bases de primer nivel y, especialmente, con un Trae Bell-Haynes en un extraordinario momento de forma y madurez. El canadiense afronta su tercera temporada consecutiva en la capital aragonesa, nunca había estado tanto tiempo en un mismo equipo, y ha comenzado con otra exhibición.

Bell-Haynes domina el ritmo, el juego y la Liga. Juega y hace jugar. Anota y asiste, corre y frena. Cuando penetra con la derecha, no hay quien le pare. El Baskonia tenía un plan para frenarle, pero no le salió bien. La defensa de Forrest y Rafa Villar no fue suficiente y el canadiense terminó como el máximo anotador del equipo con 26 puntos con un 8/10 en tiros de dos, a los que sumó seis asistencias. Acumuló 27 créditos de valoración en 29 minutos.

El base continúa igual, en todo caso algo mejor. Lo único que ha cambiado Bell-Haynes este verano ha sido su agencia de representación. El canadiense ha cambiado BeoBasket, la empresa propiedad de Misko Raznatovic que le trajo a España en las filas del Breogán, por YouFirst, agencia mayoritaria este curso en las filas aragonesas.

Esos cambios suelen implicar la búsqueda de una mejora económica y deportiva por parte de los jugadores porque, además, es la manera de que las agencias rentabilicen económicamente su adquisición. Bell-Haynes tiene contrato con el Casademont Zaragoza hasta 2027 tras renovar en noviembre del año pasado.

El base firmó el curso pasado sus mejores números en las tres temporadas que llevaba compitiendo en la Liga Endesa con 15,1 puntos de media, 4,9 asistencias y 13 créditos de valoración. En verano lideró a Canadá en el AmeriCup con 8,8 puntos, 2,3 rebotes, 4,5 asistencias y 12,3 de valoración. Su selección cayó en semifinales ante Argentina y se quedó sin el bronce frente a Estados Unidos.

A su regreso a Zaragoza sorprendió con algunas actuaciones lejos de su nivel en un par de partidos de la pretemporada. Conociendo su calidad y capacidad, nada preocupante. No tardó en volver a ser él mismo. En la presentación frente al Benfica ya firmó 19 puntos y 8 asistencias para 29 créditos de valoración, el mejor del partido.

Y volvió a serlo cuando hay que serlo, cuando hay ya cosas en juego. Frente al Baskonia fue el mejor de un Casademont en el que los focos se fueron, con toda justicia, a la energía de Joaquín Rodríguez, a los muelles de Robinson y Stephenson y a la fortaleza de Soriano. Había ganas de ver la respuesta de los nuevos pero tener la tranquilidad de que lo de siempre funciona, no tiene precio.