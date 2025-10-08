Otro MVP para Pueyo. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en Francia

LA MEJOR

Pueyo

Superlativa |9| La balear está en estado de gracia en ataque y en defensa.

Mariona | 7 |

Líder. Bien en la dirección y labores de intendencia. Su cansancio afectó al equipo.

Vorackova | 6 |

Oportuna. Dio más en defensa que en ataque pero anotó un triple que resultó decisivo.

Fingall | 8 |

Productiva. Sumando atrás desde el principio, acabó fallando en ataque.

Hempe | 6 |

Tapada. No pudo sumar mucho en ataque pero cogió ocho rebotes.

Flores | 5 |

Correcta. Trabajo correcto en defensa y ataque en los minutos que tuvo.

Leite | 6 |

Emocional. Quería brillar en casa y falló más de lo habitual, pero sigue su adaptación.

Bankolé | 5 |

Discreta. Tuvo fogonazos pero le faltó continuidad.

Mawuli | 5 |

Secundaria. No falló ningún lanzamiento, se equivocó con una antideportiva al final.

Gueye | 5 |

Intermitente. Se le vio poco y no acertó con ningún lanzamiento.

Oma | - |

Inédita. La exterior estuvo en el banquillo pero no saltó a la pista.

Hermosa | - |

No jugó. La vitoriana está en la recta final de su recuperación.