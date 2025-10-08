CASADEMONT ZARAGOZA
Otro MVP para Pueyo. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en Francia
LA MEJOR
Pueyo
Superlativa |9| La balear está en estado de gracia en ataque y en defensa.
Mariona | 7 |
Líder. Bien en la dirección y labores de intendencia. Su cansancio afectó al equipo.
Vorackova | 6 |
Oportuna. Dio más en defensa que en ataque pero anotó un triple que resultó decisivo.
Fingall | 8 |
Productiva. Sumando atrás desde el principio, acabó fallando en ataque.
Hempe | 6 |
Tapada. No pudo sumar mucho en ataque pero cogió ocho rebotes.
Flores | 5 |
Correcta. Trabajo correcto en defensa y ataque en los minutos que tuvo.
Leite | 6 |
Emocional. Quería brillar en casa y falló más de lo habitual, pero sigue su adaptación.
Bankolé | 5 |
Discreta. Tuvo fogonazos pero le faltó continuidad.
Mawuli | 5 |
Secundaria. No falló ningún lanzamiento, se equivocó con una antideportiva al final.
Gueye | 5 |
Intermitente. Se le vio poco y no acertó con ningún lanzamiento.
Oma | - |
Inédita. La exterior estuvo en el banquillo pero no saltó a la pista.
Hermosa | - |
No jugó. La vitoriana está en la recta final de su recuperación.
