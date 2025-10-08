Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Otro MVP para Pueyo. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en Francia

Helena Pueyo, durante el partido de este miércoles en Francia.

Helena Pueyo, durante el partido de este miércoles en Francia. / FIBA

Raquel Machín

Zaragoza

LA MEJOR

Pueyo

Superlativa |9| La balear está en estado de gracia en ataque y en defensa.

Mariona | 7 |

Líder. Bien en la dirección y labores de intendencia. Su cansancio afectó al equipo.

Vorackova | 6 |

Oportuna. Dio más en defensa que en ataque pero anotó un triple que resultó decisivo.

Fingall | 8 |

Productiva. Sumando atrás desde el principio, acabó fallando en ataque.

Hempe | 6 |

Tapada. No pudo sumar mucho en ataque pero cogió ocho rebotes.

Flores | 5 |

Correcta. Trabajo correcto en defensa y ataque en los minutos que tuvo.

Leite | 6 |

Emocional. Quería brillar en casa y falló más de lo habitual, pero sigue su adaptación.

Bankolé | 5 |

Discreta. Tuvo fogonazos pero le faltó continuidad.

Mawuli | 5 |

Secundaria. No falló ningún lanzamiento, se equivocó con una antideportiva al final.

Gueye | 5 |

Intermitente. Se le vio poco y no acertó con ningún lanzamiento.

Oma | - |

Inédita. La exterior estuvo en el banquillo pero no saltó a la pista.

Hermosa | - |

Noticias relacionadas y más

No jugó. La vitoriana está en la recta final de su recuperación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents